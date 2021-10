Une plateforme de données Lightspeed pour les restaurants

Dominique Lemoine - 18/10/2021

Lightspeed lance sur le marché nord-américain un système de point de vente et de commerce en ligne conçu spécifiquement pour les restaurants.

L’entreprise Lightspeed, dont le siège social est situé à Montréal, affirme que cette plateforme conçue pour les restaurants inclura des fonctionnalités d’analytique, de commande en ligne, de gestion de stocks et de paiement sans contact, notamment grâce à ses acquisitions et à la combinaison des plateformes Upserve, Gastrofix, Kounta et iKentoo.

Selon Lightspeed, sa plateforme nommée Lightspeed Restaurant « met des données entre les mains des restaurateurs indépendants afin de les aider à prendre des décisions éclairées au sujet de leur commerce ».

Par exemple, « la plateforme indique aux exploitants ce qui incite leurs clients à revenir, qui sont leurs meilleurs serveurs et pourquoi […] Les propriétaires, les chefs et les gérants reçoivent un courriel quotidien détaillant tout ce qu’ils doivent savoir avant d’ouvrir les portes, et un courriel de préparation au quart de travail indiquant les réservations, les invités VIP et des notes pour le service », soutient Lightspeed.

Le système a d’abord été lancé en Europe l’été dernier dans le cadre d’un déploiement graduel.

Lire aussi :

Une entreprise en démarrage de Québec acquise par Moneris

Lightspeed annonce l’acquisition de Gastrofix

Panier Bleu veut offrir une plateforme transactionnelle

Tags: analytique