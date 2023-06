Une étude révèle que les Québécois font de plus en plus confiance aux médias sociaux comme source d’information

L’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval révèle, dans son enquête NETendances, que 38 % des adultes québécois font confiance aux nouvelles et aux actualités qui se trouvent sur les médias sociaux (réseaux sociaux, forums de discussion, blogues, wikis, etc.), en hausse de 13 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.

L’enquête, qui a pour titre Actualités en ligne, réseaux sociaux et balados, révèle également qu’un peu plus de la moitié des adultes québécois (54 %) estiment pouvoir discerner facilement le vrai du faux sur les réseaux sociaux.

Malgré la popularité grandissante des médias sociaux, la télévision demeure la source la plus souvent utilisée par les adultes québécois pour s’informer sur l’actualité, passant de 64 % en 2021 à 68 % en 2022. Les réseaux sociaux ont une croissance de 9 points de pourcentage, atteignant un taux d’utilisation de 42 %. La radio a connu une hausse de 5 points de pourcentage, passant de 31 à 36 % entre 2021 et 2022. Quant aux sites Web offrant du contenu d’information, leur utilisation a connu une baisse de 7 points de pourcentage, passant de 43 % en 2021 à 36 % en 2022.

Parmi les trois quarts des adultes québécois (79 %) qui utilisent un ou plusieurs réseaux sociaux, c’est Facebook (88 %) qui demeure la plus utilisée, suivie de YouTube (69 %), Instagram (39 %) et TikTok (34 %).

« La plateforme TikTok fait l’objet d’une attention accrue en raison de préoccupations croissantes liées à la confidentialité des informations personnelles », précise le porte-parole des enquêtes NETendances à l’ATN, Bruno Guglielminetti. « Étant donné que l’environnement évolue constamment, il sera essentiel de suivre attentivement l’utilisation de TikTok dans les années à venir pour comprendre les développements et les préoccupations relatives à la sécurité des données et la vie privée des utilisateurs. »

L’enquête rapporte en outre que les adultes québécois passent en moyenne 2 heures 50 minutes par jour sur les réseaux sociaux, une diminution de 43 minutes par rapport à l’année 2021. « On suppose que l’assouplissement ou la levée des restrictions liées à la pandémie en 2022 peut avoir contribué à réduire le temps passé sur les réseaux sociaux par les adultes québécois », précise la directrice intelligence d’affaires et recherche marketing à l’ATN, Claire Bourget. « De nombreuses personnes ont pu reprendre leurs activités normales, sortir davantage et se concentrer sur d’autres aspects de leur vie, tels que la famille, les amis ou les passe-temps. »

Quant aux raisons d’utiliser les réseaux sociaux, 60 % des répondants les utilisent pour rester en contact avec leurs amis et leurs proches. 58 % les utilisent également pour discuter et envoyer des messages et 54 %, les utilisent pour regarder des vidéos et écouter de la musique. Finalement quelque 52 % s’en servent pour lire les nouvelles et les actualités.

Les résultats complets et détaillés de l’enquête dont disponible sur le site Web NETendances.