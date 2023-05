Les Québécois préoccupés par la protection de leurs données personnelles sur Internet

L’Académie de la transformation numérique (ATN) de l’Université Laval vient de publier les résultats d’une étude NETendances intitulée Services gouvernementaux en ligne, données citoyennes et cybersécurité. On y découvre qu’une forte proportion des internautes québécois (75 %) ont une perception positive des sites Web du gouvernement du Québec et que 72 % sont, par ailleurs, préoccupés par l’utilisation et la sécurité de leurs données personnelles sur Internet.

Environ 81 % des internautes québécois considèrent que les sites Web de leur gouvernement provincial les mettent en confiance. En outre, 80 % affirment qu’ils les encouragent à revenir pour d’autres besoins d’information et 76 % jugent qu’ils sont sécuritaires pour transmettre des données personnelles.

Tout n’est pas rose et l’enquête révèle également que 72 % des utilisateurs d’Internet au Québec sont préoccupés par la protection des données et des renseignements personnels qui sont collectés, stockés et utilisés par différents acteurs sur Internet. D’autre part, 50 % sont inquiets au sujet de la circulation de plus en plus soutenue des données et des renseignements personnels sur Internet.

Ce sont les institutions financières qui inspirent le plus confiance au Québécois quant à la protection de données et des renseignements personnels dans une proportion de 62 %. Elles sont suivies par les administrations et services publics provinciaux auxquels 56 % des internautes font confiance, les compagnies d’assurances (55 %), les administrations municipales (55 %), les fournisseurs d’accès Internet (52 %) et les chercheurs et scientifiques (51 %).

« Cependant, on observe que les internautes sont nettement moins nombreux à faire confiance aux sites québécois ou canadiens d’achats en ligne (42 %) et aux grandes entreprises telles Google, Amazon, Facebook, Apple ou Microsoft (37 %) pour protéger leurs données et renseignements personnels », nuance le porte-parole des enquêtes NETendances à l’ATN, Bruno Guglielminetti.

L’étude révèle également que la moitié des internautes québécois considèrent que le gouvernement du Québec encadre suffisamment le partage, l’utilisation et la protection des données et des renseignements personnels des citoyens sur Internet. Elle indique aussi qu’une forte majorité des internautes interrogés (83 %) souhaitent garder le contrôle sur ce que les acteurs du numérique peuvent apprendre en ligne à leur sujet et que plus de la moitié (56 %) craignent souvent d’être écoutés ou surveillés sur Internet.

L’enquête a été réalisée grâce à deux collectes de données. L’Une portait sur la thématique des données citoyennes et de la cybersécurité et elle a eu lieu au cours du mois d’août 2022. La seconde a eu lieu au cours du mois de novembre 2022 et portait sur les services gouvernementaux en ligne,

Les résultats complets et détaillés de l’enquête sont disponibles sur le site Web de NETendances.