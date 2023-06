Les Canadiens choisissent le contrôle des données et la confidentialité avant tout, selon une enquête d’Okta

Près de 90 % des Canadiens estiment qu’il est important qu’ils aient le contrôle de leurs informations personnelles lorsqu’ils interagissent avec une marque en ligne, selon le tout premier rapport sur les tendances mondiales de l’identité client d’Okta, publié hier.

Plus de 21 000 consommateurs de 14 pays ont été sondés entre août 2022 et février 2023, dont plus de 1 500 à travers le Canada.

Le rapport révèle que 76 % des Canadiens sont même prêts à compromettre une expérience utilisateur fluide avec une marque pour contrôler leurs données.

Mais les entreprises gagnent vraiment quand elles peuvent offrir à la fois commodité et sécurité.

« Les Canadiens veulent contrôler leurs données, mais les entreprises qui peuvent également offrir la meilleure expérience utilisateur gagneront en créant des relations plus significatives avec leurs clients », a déclaré Dan Kagan, vice-président senior et directeur national d’Okta au Canada. « La sécurité et le contrôle ne doivent pas nécessairement se faire au détriment d’expériences sans friction. »

Soixante-cinq pour cent des Canadiens affirment qu’ils seraient plus enclins à dépenser de l’argent s’ils disposaient d’un processus de connexion simple, sécurisé et sans friction. 51 % supplémentaires déclarent que la connexion avec un nom d’utilisateur et un mot de passe traditionnels est la mesure la plus pratique et la plus sécurisée, suivie de l’authentification multi facteur (42 %) et de l’authentification biométrique (34 %).

Cependant, près de 70 % des personnes interrogées déclarent se sentir dépassées par le nombre de noms d’utilisateur et de mots de passe dont elles disposent et, par conséquent, ont souvent du mal à accéder à leurs comptes car elles ont oublié leurs mots de passe.

Le fait d’avoir de nombreux comptes augmente également leur exposition aux violations de données, selon le rapport, mais, étonnamment, au moins 70 % déclarent être conscients de leurs propres pratiques de sécurité et pensent qu’ils en font assez pour protéger leurs données. Seuls sept pour cent déclarent ne pas être conscients de leurs propres pratiques de sécurité et se sentir vulnérables.

Par ailleurs, plus de 60 % disent avoir créé des mots de passe forts, 48 ​​% limitent les données qu’ils partagent et 45 % utilisent des mots de passe différents pour tous leurs comptes. Les gestionnaires de mots de passe sont également utiles, mais seulement un quart en utilisent un.

Des choses comme les portefeuilles numériques prennent également rapidement de l’ampleur, plus de 42 % des Canadiens les utilisant quotidiennement ou hebdomadairement.

Cependant, le contrôle des données reste une priorité. En fait, 51 % ont déclaré qu’ils ne feraient confiance à personne d’autre qu’à eux-mêmes pour posséder ou sécuriser leurs données derrière leur portefeuille numérique personnel.

D’autres ne croient tout simplement pas que leurs données seront protégées (49 %) avec des portefeuilles numériques, n’aiment pas que leurs informations soient en ligne (43 %) ou ne veulent pas laisser d’empreinte numérique (39 %).

De plus, seul un petit pourcentage de Canadiens affirme pouvoir faire confiance au gouvernement, aux entreprises de cybersécurité ou aux organisations à but non lucratif pour conserver et sécuriser les données personnelles de leur portefeuille numérique.

Avec les problèmes de mémorisation des mots de passe, de confiance dans les portefeuilles numériques et la multiplication des violations de données, les entreprises devraient « faire des méthodes d’authentification sans mot de passe la norme pour les consommateurs afin qu’ils puissent s’engager dans le monde numérique de manière transparente et en toute sécurité », a déclaré Dan Kagan.

Le rapport complet (en anglais) est disponible ici, sur inscription.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.