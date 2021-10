Restauration : la québécoise CHL PLZ acquise par la française Sunday

Dominique Lemoine - 20/10/2021

L’entreprise en démarrage basée à Montréal était née en 2018 de l’idée de trois étudiants en ingénierie de l’Université McGill.

Selon l’entreprise française Sunday, qui se spécialise en technologies de paiement pour les restaurants, les produits de CHK PLZ incluent des technologies de paiement par codes QR, de commande et de paiement à la table, de même que de commande en ligne avec livraison, et son acquisition québécoise compte 300 clients du secteur de la restauration, dont Joe Beef.

Sunday ajoute que l’acquisition vise notamment à « améliorer l’expérience globale de la restauration avec moins de personnel qu’avant la pandémie », en particulier « grâce au système de paiement à la table sans contact » avec un appareil mobile.

Par exemple, selon Sunday, son système de paiement au restaurant « augmente de 12 % le panier moyen dépensé par table ».

L’entente prévoit que le cofondateur et président-directeur général de CHK PLZ, Roberto Casoli, devienne directeur général de Sunday pour le Canada, et que les cofondateurs Eric Haniak et Olivier Eydt conservent leurs rôles respectifs au sein de Sunday Canada, c’est-à-dire de directeur des ventes et de directeur technique.

« L’acquisition de CHK PLZ renforce la position de Sunday sur le marché canadien », soutient l’entreprise Sunday, elle-même cofondée en avril 2021 par Victor Lugger, Tigrane Seydoux et Christine de Wendel.

