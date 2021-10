Ouverture d’un centre de tri Amazon à Coteau-du-Lac

Dominique Lemoine - 27/10/2021

Le centre de tri a été construit au parc industriel Alta de Coteau-du-Lac en moins d’un an à partir de janvier 2021.

Selon l’entreprise Amazon, son centre de tri YUL9 « intègre des systèmes robotisés mobiles de gestion des commandes » qui ont été développés par Amazon Robotics et il nécessite l’embauche de 500 personnes.

« Coteau-du-Lac accueille nos infrastructures robotiques les plus perfectionnées au pays », soutient Amazon.

L’organisme de développement économique régional Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) affirme que l’arrivée de ce « centre de tri robotique » confirme Vaudreuil-Soulanges en tant que « porte d’entrée du Québec stratégiquement positionnée pour la distribution des biens dans la région du Grand Montréal ».

Un comité formé de DEV, du propriétaire du parc Alta industriel, du développeur Broccolini et de la Ville de Coteau-du-Lac avait commencé à travailler à attirer des projets d’entreprises à partir du début de l’année 2020 pour maximiser l’utilisation des terrains sur ce territoire « traversé par les autoroutes 20, 30 et 40, et par les voies des chemins de fer du Canadien Pacifique et du Canadien National ».

Des projets des entreprises Conestoga, Canadian Tire/FedEx, Supply Chain, Broccolini et Dream Reit y sont aussi en construction.

Lire aussi :

Amazon ouvre son premier centre d’exploitation robotisé

Amazon Canada va créer 1 800 nouveaux emplois en 2021

Amazon ouvrira un centre de distribution à Montréal

Tags: Amazon