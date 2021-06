Amazon Canada va créer 1 800 nouveaux emplois en 2021

Marie Pâris - 14/06/2021

Amazon a annoncé son intention d’embaucher cette année 1 800 nouveaux employés en technologie et en administration dans ses bureaux canadiens, ce qui portera le nombre total d’employés de l’entreprise dans le pays à environ 25 000.

Les nouvelles recrues soutiendront les équipes d’Amazon, y compris AWS, Alexa, la publicité Amazon et la technologie de vente au détail et d’exploitation.

« Amazon est fière de créer de bons emplois qui offrent la possibilité de développer de nouvelles compétences et de faire progresser sa carrière tout en innovant au nom des clients », a déclaré dans un communiqué de presse Jesse Dougherty, vice-président d’Amazon et responsable du site de Vancouver.

Plus de 1 500 postes sont actuellement ouverts sur Amazon.jobs pour des responsables du développement logiciel juniors et seniors, des ingénieurs en développement logiciel, des ingénieurs de données, des architectes de solutions infonuagiques ou encore des responsables des ventes et du marketing.

La société a également annoncé le 7 juin dernier le lancement d’un nouvel outil de recrutement, Best Fit, qui permet aux ingénieurs de logiciels de postuler une seule fois et d’être pris en considération pour des milliers d’emplois dans l’ensemble de l’entreprise.

Pour postuler, le candidat doit décrire son travail idéal, ses compétences technologiques et ses domaines d’intérêt, son lieu de travail préféré et le type d’équipe qu’il recherche. S’ensuivent une évaluation en ligne et des entretiens. Cette ressource unique pour les carrières AWS relie ensuite le candidat à des offres d’emploi à la fois dans les domaines qu’il préfère et dans de nouveaux domaines où il pourrait réussir.

