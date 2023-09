L’ancien Directeur des produits de Microsoft va se joindre à Amazon

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a confirmé aujourd’hui les rumeurs qui circulaient depuis le départ brutal de Panos Panay de Microsoft : M. Panay rejoindra Amazon fin octobre pour diriger la division appareils et services (A&S).

Panos Panay, l’ancien vice-président exécutif et directeur des produits, a quitté Microsoft quelques jours seulement avant son grand événement d’automne la semaine dernière, au cours duquel la société a annoncé deux nouveaux appareils Surface ainsi que des avancées majeures en matière d’IA dans Windows.

Il remplacera Dave Limp, qui prendra sa retraite d’Amazon à la fin de l’année et travaillera avec M. Panay pendant quelques mois pour faciliter la transition. CNBC a rapporté lundi que Dave Limp deviendra PDG de la société de vols spatiaux du fondateur d’Amazon Jeff Bezos, Blue Origin, en décembre.

Dans son nouveau rôle, M. Panay supervisera les appareils Echo et l’assistant intelligent Alexa d’Amazon, ainsi que ses tablettes et autres appareils intelligents.

« En tant que constructeur de produits et inventeur solide possédant une expérience approfondie à la fois dans le matériel et les services intégrés, Panos sera un excellent ajout à notre division A&S à l’avenir », a déclaré M. Jassy dans un mémo aux employés. « Je reste très enthousiasmé par les inventions et les entreprises que nous construisons au sein d’A&S, et j’ai hâte de travailler avec Panos. »

Dave Limp a ajouté : « Je connais Panos depuis des années et je pense qu’il sera un excellent ajout à cette organisation à l’avenir. C’est un chef de produit passionné et j’ai hâte de voir ce que vous inventerez tous ensemble.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.