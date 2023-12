BlackBerry nomme un nouveau PDG et séparera ses activités de cybersécurité et d’IdO

Le nouveau dirigeant de BlackBerry est l’ancien chef de sa division de cybersécurité.

La société de Waterloo, en Ontario, a annoncé ce matin que John Giamatteo était son nouveau chef de la direction et devenait membre de son conseil d’administration, avec effet immédiat.

Richard Lynch, qui occupait le poste de directeur général par intérim depuis le 4 novembre, après le départ de John Chen, restera président du conseil d’administration.

La société a également annoncé qu’elle séparerait la division IdO (qui propose son système d’exploitation QNX pour les constructeurs industriels et automobiles) et sa division de cybersécurité (qui propose des solutions de point final Cylance et de défense contre les menaces mobiles) et qu’elles fonctionneront comme des divisions entièrement autonomes. Cependant, BlackBerry n’essaiera plus de faire de la division IdO une société cotée en bourse.

John Giamatteo est président de l’unité commerciale Cybersécurité de BlackBerry depuis octobre 2021.

Il a plus de 30 ans d’expérience auprès d’entreprises technologiques mondiales, indique l’annonce de BlackBerry. En tant que président de l’unité commerciale de cybersécurité, il a supervisé l’amélioration du portefeuille de produits, la stratégie de mise sur le marché et l’efficacité organisationnelle, indique un communiqué.

Avant de rejoindre BlackBerry, M. Giamatteo était président et directeur des revenus chez McAfee. Avant cela, il était directeur des opérations chez AVG Technologies, un fournisseur de sécurité Internet et mobile.

« Nous sommes ravis de nommer John au poste de PDG pour ce qui sera une période de transformation dans l’histoire de BlackBerry, alors que nous travaillons à séparer complètement nos deux unités commerciales principales afin de générer une valeur accrue pour les actionnaires », a déclaré Mike Daniels, président rémunération, nomination et comité de gouvernance de BlackBerry, dans un communiqué. « Sa vaste expérience du secteur et ses antécédents exceptionnels en matière d’inspiration d’équipes et d’excellence opérationnelle signifient qu’il est solidement placé pour conduire cette transformation critique de BlackBerry. »

Dans un communiqué, M. Giamatteo a déclaré qu’il était « honoré et excité de diriger la prochaine phase de l’évolution de BlackBerry en tant que PDG. Les activités IoT et cybersécurité de BlackBerry disposent d’une technologie de pointe, d’équipes exceptionnelles et d’importantes opportunités de marché ».

« Le Conseil d’administration et moi-même sommes pleinement d’accord sur les prochaines étapes nécessaires pour libérer la valeur au sein de BlackBerry, et le travail sur cet effort se poursuivra à toute vitesse. J’ai hâte de travailler avec toute l’équipe pour perpétuer notre héritage d’innovation et continuer à fournir un service exceptionnel à nos clients tout en atteignant nos objectifs. »

L’annonce a également clairement indiqué que la société avait renoncé à son projet de monétiser la division IdO en procédant à une introduction en bourse d’actions. Au lieu de cela, le conseil d’administration a décidé qu’elle deviendrait une division autonome.

Le processus comprendra la séparation et la rationalisation des fonctions d’entreprise centralisées de BlackBerry en équipes spécifiques aux unités commerciales, en vue de permettre à chaque division de fonctionner de manière indépendante et sur une base rentable et avec des flux de trésorerie positifs à l’avenir.

« Le conseil d’administration, avec la contribution de ses conseillers, estime qu’une séparation complète des activités IdO et de cybersécurité de BlackBerry ouvrira un certain nombre d’alternatives stratégiques susceptibles de libérer de la valeur pour les actionnaires », a déclaré le président du conseil d’administration, Richard Lynch, dans un communiqué. « La direction s’efforce d’agir rapidement pour achever cette réorganisation qui renforcera encore davantage l’orientation des deux entreprises sur leurs marchés respectifs ainsi que leur capacité à prendre des décisions rapides et flexibles. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.