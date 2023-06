Le PDG de BlackBerry soutient que l’entreprise est « sur la bonne voie »

Le PDG de BlackBerry, John Chen, a tenté de peindre un portait optimiste de l’avenir financier de l’entreprise lors de l’assemblée générale annuelle virtuelle de la société mardi.

« Je suis certain que nous sommes sur la bonne voie », a-t-il déclaré aux actionnaires lors de la réunion en ligne, bien qu’en mars, la société basée à Waterloo, en Ontario, ait déclaré avoir perdu 734 millions de dollars (tous les chiffres sont en dollars américains) au cours de l’exercice 2023, par rapport à un bénéfice l’année précédente de 12 millions de dollars.

Il a en partie imputé à la hausse des taux d’intérêt le fait que les revenus sont tombés à 656 millions de dollars, contre 665 millions de dollars pour l’exercice 2022, soit une chute de 8,6 %. C’était mieux que les 621 millions de dollars de revenus en 2021, mais pas près des 691 millions de dollars de l’exercice 2020.

Pourtant, a-t-il dit, la croissance annuelle composée des revenus de la société depuis 2015 a été de 13 %.

Comme annoncé précédemment, BlackBerry vise un chiffre d’affaires annuel d’ici l’exercice 2026 d’au moins 880 millions de dollars. L’un des moteurs serait la plate-forme d’IA automobile BlackBerry Ivy, codéveloppée avec Amazon Web Services (AWS), qui est devenue disponible pour les constructeurs automobiles au début du mois.

John Chen a répété que la stratégie BlackBerry qu’il a mise en œuvre pour passer des combinés grand public à la sécurité des entreprises et de l’IdO portera ses fruits. « Nous pensons que nous sommes le numéro un mondial » dans la télématique automobile, a-t-il déclaré. Côté cybersécurité, il s’est dit « très satisfait des progrès que nous réalisons ».

Les domaines de l’IdO et de la cybersécurité vont fusionner, a-t-il prédit, ajoutant : « J’espère que si nous réalisons ce que nous avons dit que nous allions faire en fournissant des éléments de cybersécurité et de confiance à la gestion et au comportement des terminaux… que nous avons une place légitime dans les décennies à venir. »

En même temps, a-t-il déclaré, la société procède à l’examen de ses produits annoncé précédemment, ce qui pourrait conduire à une scission des divisions. « Nous ne nous contentons pas de nous mettre la tête dans le sable en espérant que tout se passera bien », a déclaré John Chen. Il n’avait aucune nouvelle de l’avancement de l’examen.

Un peu plus tard, BlackBerry a publié ses derniers résultats financiers trimestriels, indiquant qu’elle avait tiré 363 millions de dollars pour les trois mois se terminant le 31 mai. Cela comprenait 218 millions de dollars provenant de la vente de brevets. Elle a enregistré une perte nette de 11 millions de dollars pour la période.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.