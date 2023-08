Un rapport de BlackBerry révèle une augmentation de 40 % des cyberattaques

BlackBerry Limited a publié son dernier rapport trimestriel sur les menaces mondiales, mettant en lumière une augmentation inquiétante de 40 % des cyberattaques dirigées contre les agences gouvernementales et le secteur des services publics. La société a déclaré que ses solutions de cybersécurité basées sur l’IA avaient réussi à déjouer 55 000 attaques individuelles entre mars et mai 2023.

Ismael Valenzuela, vice-président de la recherche sur les menaces et du renseignement chez BlackBerry, a souligné la vulnérabilité des organismes gouvernementaux et des organismes de service public, notamment les transports en commun, l’électricité, les services d’eau, les écoles et les organisations à but non lucratif. Il a souligné que ces secteurs se retrouvent souvent ciblés par des cybercriminels et d’autres individus malveillants qui exploitent leurs faibles mesures défensives pour infliger des dommages importants.

« Avec des ressources limitées et des programmes de cyberdéfense immatures, ces organisations ont du mal à se défendre contre la double menace des États-nations et des cybercriminels », a-t-il déclaré. « Maintenant, plus que jamais, ils ont besoin d’accéder à des cyber-renseignements exploitables pour orienter et renforcer leurs stratégies de sécurité, tout en préservant les services, les institutions et la confiance vitaux sur lesquels nos sociétés prospèrent. »

L’un des faits saillants mentionnés dans le rapport est l’augmentation du nombre de cyberattaques par minute. Les cybercriminels ont introduit en moyenne près de deux nouveaux échantillons de logiciels malveillants par minute, marquant une augmentation de 13 % par rapport à la période de rapport précédente.

En outre, le rapport met en lumière les secteurs de la santé et des services financiers comme cibles privilégiées des cybercriminels. Dans le domaine de la santé, le rapport note que la combinaison des données et des services critiques crée une perspective attrayante pour les cyberattaques. Il répond également à l’inquiétude croissante suscitée par les groupes de rançongiciels ciblant ces secteurs avec des logiciels malveillants voleurs d’informations, soulignant l’importance de sécuriser les données des patients et de maintenir la fourniture de services médicaux.

Le rapport met également en évidence la manière dont le secteur des services financiers est confronté à des menaces persistantes provenant de divers vecteurs, notamment les logiciels malveillants de base centrés sur les téléphones intelligents, les attaques de rançongiciel et la prévalence croissante des logiciels malveillants bancaires mobiles. Il se penche sur les défis de cybersécurité auxquels les institutions financières sont confrontées alors que les cybercriminels exploitent la tendance croissante vers les services bancaires numériques.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.