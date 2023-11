John Chen quittera BlackBerry à la fin de la semaine

Après une décennie passée à tenter de ressusciter BlackBerry Ltd., John Chen quitte l’entreprise.

Dans un communiqué publié hier après-midi, la société a annoncé que le président exécutif et PDG prendrait sa retraite à compter du 4 novembre.

Richard (Dick) Lynch succédera à John Chen en tant que président du conseil d’administration et exercera également les fonctions de directeur général par intérim pendant que BlackBerry achève sa recherche d’un PDG permanent.

Richard Lynch a rejoint le conseil d’administration de BlackBerry en 2013 et est actuellement membre de son comité de rémunération, de nomination et de gouvernance. Il a auparavant occupé le poste de vice-président exécutif et directeur de la technologie chez Verizon Communications et Verizon Wireless. Il est administrateur de Cohere Technologies et d’iconectiv et a été président de Ribbon Communications et administrateur de Ruckus Wireless.

Le départ de M. Chen correspond aux termes de son contrat, indique le communiqué de BlackBerry. Il ajoute qu’il fait également suite à la conclusion de l’évaluation du projet Imperium du conseil d’administration, qui verra BlackBerry séparer sa division IoT de l’unité de cybersécurité.

« Le conseil d’administration de BlackBerry souhaite exprimer sa gratitude à John pour sa décennie de leadership fort », a déclaré Prem Watsa, directeur principal du conseil d’administration de BlackBerry, dans le communiqué. « Sa réussite en matière de sauvetage de BlackBerry et de repositionnement en tant qu’éditeur de logiciels doté de technologies de pointe en matière de cybersécurité et d’IoT a été remarquable. »

« Ce fut un honneur de diriger et de transformer cette entreprise emblématique au cours de la dernière décennie », a déclaré John Chen dans le communiqué. « Je suis fier d’avoir pu établir la vision de BlackBerry d’un monde fiable et défini par logiciel et de positionner l’entreprise pour libérer de la valeur grâce à la séparation de nos principales unités commerciales en deux sociétés opérationnelles distinctes. »

« Je tiens à remercier tous les membres de la communauté BlackBerry – le conseil d’administration, les employés, les clients, les partenaires et bien plus encore – pour votre soutien pendant mon mandat et je souhaite à l’entreprise plein succès à l’avenir. »

Lorsque M. Chen s’est entretenu avec des analystes financiers le 17 octobre, peu après que le conseil d’administration ait décidé de scinder la société de Waterloo, en Ontario en deux parties l’année prochaine, il a déclaré qu’il ne savait pas quel serait son avenir avec BlackBerry. Il ne voulait pas lier son avenir à la décision du conseil d’administration, a-t-il déclaré. Maintenant que la décision était prise, il était temps pour lui de parler de son avenir.

John Chen est arrivé de Sybase en novembre 2013 dans une entreprise qui était sous le choc après que le monde des affaires et du grand public eut abandonné les appareils BlackBerry au profit des iPhones d’Apple et des téléphones intelligents Android moins chers. Au moment de l’arrivée de M. Chen, il y avait eu près de trois ans de licenciements en raison de la restructuration de BlackBerry. L’effectif total a diminué de 60 pour cent.

Sa stratégie initiale consistait à s’éloigner des domaines non essentiels tels que la conception de téléphones et les applications grand public et à se concentrer pour le moment sur ses principaux acheteurs d’entreprise. Au fil du temps, cette stratégie a évolué vers l’abandon complet des combinés et des tablettes et la concentration sur la sécurité d’entreprise (gestion des appareils mobiles et, avec l’achat de Cylance, sécurité des points finaux) et la sécurisation de l’Internet des objets via son système d’exploitation QNX, que l’on retrouve aujourd’hui dans de nombreux véhicules.

Mais les cours des actions et les revenus ne se sont jamais remis de l’époque glorieuse d’avant l’iPhone.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.