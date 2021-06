Amazon ouvre son premier centre d’exploitation robotisé

Marie Pâris - 29/06/2021

Amazon va ouvrir son premier centre d’exploitation robotisé dans le district municipal de Parkland County, en Alberta, et créera par la même occasion un millier d’emplois.

Le nouveau centre d’exploitation robotisé, dont l’ouverture est prévue en 2022, s’étendra sur plus de 600 000 pieds carrés et servira à cueillir, emballer et expédier de petits articles aux clients (livres, appareils électroniques, jouets, etc.)

« Les emplois qui font collaborer des humains et des robots à titre de véritables coéquipiers peuvent non seulement accroître la qualité du travail et le rendre plus rapide et plus sécuritaire, mais également permettre aux humains d’être plus créatifs, d’innover et de relever de manière coopérative un grand nombre des principaux défis auxquels l’humanité est confrontée », a expliqué Alex Ramirez-Serrano, professeur au département de génie mécanique et génie de la fabrication de l’Université de Calgary.

Les employés des opérations recevront une formation en matière de sécurité, ainsi qu’un accompagnement professionnel continu. Ils pourront aussi profiter de possibilités de formation continue grâce aux programmes de renforcement des compétences comme Options de carrière, dans le cadre duquel l’entreprise paie jusqu’à 95 % des frais de scolarité associés à des cours dans des domaines où la demande est forte.

« La robotique et les technologies de pointe rendent nos centres d’exploitation plus sécuritaires et favorisent la collaboration, un élément important de notre objectif d’être l’endroit le plus sûr où travailler », a déclaré Vibhore Arora, directeur régional pour Amazon Canada.

À l’occasion de cette première installation d’Amazon Robotics en Alberta, Amazon et le Groupe LEGO feront don de trousses pour fabriquer son propre robot à des groupes communautaires de la région de Parkland County, où se trouvera le nouveau centre d’exploitation robotisé. Ces trousses permettent de commencer à construire, coder et découvrir la robotique.

