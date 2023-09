L’État d’Hawaï choisit la suite technologique d’approvisionnement de mdf Commerce pour sa transformation numérique

Tecsys Inc., une entreprise montréalaise du domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement et du commerce omnicanal, annonce que ACI Brands, un fournisseur canadien de produits de consommation, va déployer Elite WMS de Tecsys, un logiciel-service, dans le cadre d'une initiative de modernisation multimodale qui lui permettra d'exploiter les technologies et les solutions d'automatisation axées sur les systèmes.