ACI Brands choisit Elite WMS de Tecsys 

Tecsys Inc., une entreprise montréalaise du domaine des logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement et du commerce omnicanal, annonce que ACI Brands, le fournisseur canadien de produits de consommation derrière des marques telles que Buffalo David Bitton, KISS et Timberland, va déployer Elite WMS de Tecsys, un logiciel-service, dans le cadre d’une initiative de modernisation multimodale qui lui permettra d’exploiter les technologies et les solutions d’automatisation axées sur les systèmes.

C’est en raison de l’élargissement de sa gamme de produits et de marques et de l’augmentation de son activité de commerce électronique que ACI Brands s’est fixé comme priorité de moderniser son infrastructure technique et de réduire sa charge informatique interne afin de mieux soutenir la croissance continue de son activité.

« Les logiciels de Tecsys ont soutenu l’évolution de notre activité pendant des décennies », explique Helder Valentim, vice-président de l’informatique et des opérations chez ACI Brands. « Bien que nous soyons un client de longue date de Tecsys, la diligence raisonnable nous a obligés à confirmer quelle solution répondrait le mieux à nos besoins en tant que distributeur et 3PL en pleine croissance avec des ANS exigeants. Avec l’aide de KPMG, nous avons déterminé que Tecsys était effectivement le meilleur WMS pour nous permettre de conserver l’efficacité opérationnelle et les capacités robustes du système tout en nous préparant à une plus grande complexité et à des exigences plus élevées en matière de ressources opérationnelles. »

Elite WMS est conçu pour contrôler toutes les activités de l’entrepôt. La solution optimise la gestion des inventaires en gérant les niveaux de stock, en améliorant l’exécution des commandes et les demandes d’achat, et en réduisant les temps de cycle des commandes, explique Tecsys dans un communiqué.

La plateforme de logiciel-service de Tecsys pour la chaîne d’approvisionnement sera intégrée à la pile technologique d’ACI Brands, favorisant l’unité entre les silos de données et les opérations complexes de la chaîne d’approvisionnement et permettant à la société de relier ses activités d’exécution de la chaîne d’approvisionnement de base au système frontal d’ACI Brand.

« Nous sommes ravis que ACI Brands témoigne sa confiance continue dans les logiciels Tecsys en choisissant notre plateforme SaaS pour ses opérations d’entreposage. Dans le paysage concurrentiel actuel de la chaîne d’approvisionnement, nous voyons cela comme un témoignage important des avantages concrets de notre produit WMS », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys.