Intégration certifiée de Workday et Tecsys

Tecsys Inc., une entreprise montréalaise du domaine des logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement et du commerce omnicanal, vient d’obtenir le statut d’intégration certifiée de Workday. Cela permettra Tecsys de fournir à ses clients une intégration transparente qui relie Supply Chain Management (SCM) for Healthcare de Workday à son propre système Elite Healthcare Warehouse Management System (WMS).

Supply Chain Management for Healthcare de Workday offre une vaste gamme de fonctionnalités de sourçage, d’approvisionnement et d’inventaire et fournit aux organisations du domaine de la santé la visibilité en temps réel, l’agilité et l’efficacité requises pour répondre aux besoins complexes du paysage commercial actuel, explique Teksys dans un communiqué.

L’intégration de Tecsys à SCM for Healthcare de Workday vise à fournir des solutions dynamiques et puissantes de gestion des entrepôts et des centres de services consolidés (CSC) pour les systèmes de santé sur les sites des clients. Les emplacements des stocks hospitaliers gérés par Workday peuvent être configurés pour se réapprovisionner à partir du CSC, en générant des commandes intégrées à Elite Healthcare WMS qui seront attribuées, prélevées et expédiées à l’hôpital. Par ailleurs, l’intégration des deux systèmes prend en charge la création, à même l’environnement de Workday, des bons de commande requis lorsque les algorithmes de planification de la demande et de réapprovisionnement de Tecsys déterminent que le CSC doit être réapprovisionné.

« L’intégration de Tecsys à SCM for Healthcare de Workday permet d’offrir une visibilité transparente à l’échelle de l’entreprise, adaptée à la dynamique unique du secteur des soins de santé », a déclaré Jamie O’Halloran, vice-président Alliances mondiales, Tecsys. « Notre partenariat avec Workday est un excellent exemple que des équipes solides et les meilleures solutions d’entreprise peuvent travailler de concert pour soutenir la qualité des soins aux patients tout en réduisant les risques et les coûts dans la chaîne d’approvisionnement. »