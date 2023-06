Il s’agit de la douzième reconnaissance consécutive par Gartner de la solution Elite WMS de la société montréalaise Tecsys, qui œuvre dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement. Se sont la « capacité d’exécution » et « l’exhaustivité de la vision » de Tecsys qui lui ont valu sa nomination comme Challenger dans le « Magic Quadrant » 2023 de Gartner.

« Les offres de systèmes de gestion d’entrepôt (SGE) continuent de différer dans des domaines tels que la convivialité, l’adaptabilité, l’aide à la décision, l’évolutivité à la fois vers le haut et vers le bas du marché, l’utilisation des technologies émergentes et le coût du cycle de vie », explique Gartner dans son rapport. « En outre, les clients privilégient de plus en plus les suites capables de prendre en charge l’orchestration des processus logistiques et de la chaîne d’approvisionnement de bout en bout. »

Elite WMS fait partie d’une large suite de solutions de Tecsys construites sur une plateforme numérique intégrée, conçue pour simplifier les opérations complexes de la chaîne d’approvisionnement. Il s’agit d’une plateforme de programmation schématisée (no code/low code) dotée d’une architecture extensible et de règles configurables par l’utilisateur permettant au système de s’adapter à des exigences opérationnelles uniques, et offrant une automatisation indépendante des fournisseurs. La solution comprend des solutions ERP de distribution, de gestion d’entrepôt, du transport, des livraisons, des stocks en pharmacie, de point d’utilisation et d’analyse.

« C’est un honneur pour nous d’être reconnus une fois de plus comme Challenger dans le Magic Quadrant de Gartner », déclare Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Nous pensons que cette réussite est le reflet de notre dévouement à notre industrie. Nous mettons l’accent sur l’élaboration de solutions technologiques conçues pour résoudre les problèmes concrets de la chaîne d’approvisionnement. »