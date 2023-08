Les systèmes de gestion d’entrepôt de Tecsys reconnus par Gartner

La plateforme de gestion d’entrepôt Elite WMS de Tecsys, un fournisseur montréalais de logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement, a été reconnue dans le rapport Gartner 2023 sur les capacités critiques pour les systèmes de gestion d’entrepôts (WMS).

Selon Gartner, son rapport sur les capacités critiques est un outil permettant de « choisir le bon WMS pour vos opérations en utilisant les neuf capacités critiques mises en évidence dans cinq cas d’utilisation différentes pour répondre de manière appropriée à vos niveaux de complexité et de sophistication opérationnelles. »

« Nous sommes fiers d’avoir été reconnus dans le rapport Gartner 2023 sur les capacités critiques pour les systèmes de gestion d’entrepôts, et nous considérons qu’elle reflète nos efforts continus pour fournir à nos clients WMS les fonctionnalités avancées dont ils ont besoin pour tirer le meilleur parti de leur chaîne d’approvisionnement », déclare Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys dans un communiqué. « Nous sommes convaincus que notre plateforme est bien alignée sur les besoins évolutifs du marché, notamment la facilité d’utilisation, l’extensibilité pour l’intégration des technologies émergentes, et l’analyse avancée pour le contrôle et la visibilité. »

Elite WMS fait partie de la suite de solutions Tecsys construites sur une plateforme intégrée conçue pour simplifier les opérations complexes de la chaîne d’approvisionnement. Il s’agit d’une plateforme sans code/à code réduit qui présente une architecture extensible et des règles configurables par l’utilisateur afin d’offrir un haut degré d’adaptabilité du système qui répond à des exigences opérationnelles uniques et permet une automatisation indépendante des fournisseurs.

Outre Elite WMS, le portefeuille Elite comprend des solutions ERP de distribution, de gestion du transport, de gestion des livraisons, de gestion des stocks en pharmacie, de point d’utilisation et d’analyse, et il est conçu pour équiper les entreprises avec la technologie et l’expertise nécessaires à l’exécution transparente des opérations, à l’automatisation des processus et à l’amélioration significative des niveaux de service pour les clients.