Plus de la moitié des entreprises de services informatiques ont augmenté le nombre de leurs fournisseurs au cours des trois dernières années

Confrontées à des défis croissants dans l’écosystème d’approvisionnement informatique, 58 % des entreprises de services informatiques, ont augmenté leur nombre de fournisseurs actifs au cours des trois dernières années, selon un nouveau rapport du fournisseur américain de solutions logicielles Aspire Technologies (qui développe le logiciel de devis de vente QuoteWerks ) publié hier.

Le rapport, intitulé 2023 Trends in IT Procurement Report , présente les informations de près de 400 professionnels des services informatiques qui ont été interrogés sur les activités d’achat de technologies actuelles et passées, l’utilisation des outils de vente et d’automatisation et les expériences en matière de tarification, de disponibilité et de logistique.

« L’écosystème d’approvisionnement pour les professionnels de la technologie continue de s’étendre pour répondre aux demandes croissantes des clients commerciaux et à la complexité croissante des solutions qu’ils vendent, mettent en œuvre et prennent en charge », a déclaré Brian Laufer, vice-président de QuoteWerks.

Le rapport démontre que les entreprises de services informatiques ont désormais plus de choix de fournisseurs, les distributeurs conservant leur première place à 48,6 %, suivis des e-commerçants à 32,06 % et des vendeurs à 12,21 %.

Un répondant a expliqué que les sociétés de services informatiques ajoutent des partenaires d’approvisionnement pour évaluer en permanence de nouvelles capacités et réduire la complexité.

Avec le nombre croissant de fournisseurs de services gérés et d’entreprises technologiques émergentes, les sociétés de services informatiques évaluent de plus en plus des facteurs clés tels que la disponibilité et les prix compétitifs, en particulier des produits et composants en pénurie en raison de problèmes persistants de chaîne d’approvisionnement.

Les préoccupations concernant la chaîne d’approvisionnement touchaient 19 % des fournisseurs. Cependant, cela représente une baisse de près de 30 % par rapport à 2022.

Mais les contraintes budgétaires et les ralentissements économiques continuent d’impacter les entreprises, et à cause de cela, les fournisseurs informatiques doivent créer un « profil de devis optimal », basé sur le cas d’utilisation, la fréquence des commandes, les exigences de conformité, etc., pour mieux accompagner leurs clients, en particulier alors que les taux d’adoption ne cessent d’augmenter.

En fait, le rapport démontre que 42 % des personnes interrogées ont acheté entre 25 000 et 100 000 dollars de matériel et de fournitures au cours des 12 derniers mois, 49 % obtenant plus de 100 000 dollars au cours de cette période.

« Comprendre la valeur moyenne des devis pour les entreprises individuelles et l’industrie aide les fournisseurs à établir des références et à mieux évaluer les objectifs futurs, tant du point de vue du client que de l’organisation », indique le rapport.

De nombreuses entreprises informatiques, y compris des sociétés de services gérés et d’infonuagique, font évoluer leurs opérations et augmentent leurs ventes grâce à des investissements technologiques tels que des outils de devis. Ces outils, souligne le rapport, visent à assurer la rentabilité de chaque transaction et aident à évaluer de manière cohérente la valeur moyenne du devis et à ajuster les processus et les politiques lorsque cela est possible.

Les pénuries de talents dans l’industrie contribuent également à la recherche d’une plus grande efficacité, de sorte que les entreprises informatiques doivent s’efforcer d’optimiser chaque partie de leurs opérations, ajoute le rapport.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.