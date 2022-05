Lighthouse Labs veut bâtir le moteur de recherche du métavers

Renaud Larue Langlois - 12/05/2022

Lighthouse, une entreprise montréalaise annonçait hier l’obtention d’un financement de 9 M$ afin de bâtir un moteur de recherche pour le métavers. La société utilisera les fonds levés afin d’agrandir son équipe, d’étendre ses partenariats avec les mondes virtuels et de poursuivre le développement de sa plateforme dont le lancement est prévu au courant de l’été 2022.

Cette première ronde de financement a été menée par Accel, BlockTower et Animoca Brands. Elle inclut la participation de White Star Capital, Sparkle Ventures, Gemini Frontier Fund, StreamingFast, Tiny VC, ainsi que de nombreux anges investisseurs reconnus dans le secteur de la chaîne de blocs.

Le métavers connaît une croissance rapide et certains des plus grands mondes virtuels comme The Sandbox et Decentraland ont vendu pour plusieurs centaines de millions de dollars en parcelles de terrain numérique l’année dernière. Afin de répondre à la demande croissante des utilisateurs et de profiter d’un marché estimé par Grand View Research à 850 milliards de dollars d’ici 2030, de nombreux mondes virtuels ont récemment été créés. Avec aujourd’hui plus d’une cinquante de mondes d’envergure, la fréquentation du métavers augmente rapidement, ce qui cause d’importants défis pour les utilisateurs et les créateurs qui se retrouvent aujourd’hui peu outillés afin de choisir quel monde explorer et développer, indique Lighthouse.

Fondée par Jonathan Brun et Justine Massicotte, Lighthouse entend répondre à ce problème en simplifiant la navigation à travers le web spatial. La plateforme de Lighthouse permettra aux utilisateurs d’accéder à un moteur de recherche permettant la découverte en temps réel de lieux, d’événements, de créateurs, d’expériences ainsi que d’amis à l’intérieur des différents mondes composant le métavers.

« Si vous êtes curieux à propos du métavers et ne savez pas par où commencer, Lighthouse sera l’endroit où aller », a déclaré Jonathan Brun, PDG de Lighthouse. « En bâtissant Lighthouse, nous contribuons à bâtir un écosystème où les mondes isolés du métavers vont se rejoindre afin d’offrir une expérience de recherche qui se rapproche au web. »

Au-delà de son moteur de recherche, Lighthouse offrira un portail permettant de découvrir les activités les plus populaires, de voir où leurs jetons non fongibles sont utilisables, de suivre le développement de diverses marques et créateurs digitaux et de créer des groupes d’amis afin de rendre l’exploration du métavers une expérience plus sociale.

Tags: Lighthouse Labs