Lancement d’un moteur de recherche sans publicité au Canada

Le moteur de recherche Neeva est lancé aujourd’hui au Canada pour offrir aux utilisateurs une alternative sans suivi et sans publicité à la plateforme de recherche Google.

Après son lancement aux États-Unis l’année dernière et en Europe en octobre dernier, Neeva a rassemblé plus d’un million d’utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent personnaliser leur expérience de recherche sur le Web sans « influence de l’entreprise », car la société affirme ne jamais vendre les données des clients aux annonceurs ou permettre le suivi par des tiers, en privilégiant la confidentialité et la transparence pour les utilisateurs.

« Internet s’est éloigné des utilisateurs et s’adresse avant tout aux annonceurs », a déclaré le PDG de Neeva, Sridhar Ramaswamy. « Le Canada a toujours été à l’avant-garde en matière de confidentialité, et chez Neeva, nous sommes ravis d’offrir officiellement notre moteur de recherche localisé et privé aux Canadiens. »

M. Ramaswamy était précédemment vice-président principal de la publicité chez Google, et le cofondateur Vivek Raghunathan était le vice-président de la monétisation chez YouTube.

Neeva permet aux utilisateurs de souscrire à un plan de base gratuit ou à un plan d’abonnement premium payant. Le forfait gratuit permet aux utilisateurs de rechercher à la fois sur le Web et sur des comptes personnels connectés tels que Gmail et Dropbox (sous réserve de limites d’utilisation), de définir des préférences d’actualités et d’achat et de rechercher à partir de plusieurs appareils. L’abonnement premium permet des recherches illimitées et fournit des outils de protection de la vie privée tels qu’un gestionnaire de mots de passe et un VPN (réseau privé virtuel).

L’historique des recherches et les interactions ne sont pas stockés par défaut sur Neeva, et les utilisateurs peuvent choisir d’activer ou de désactiver le mode mémorisation (lorsqu’il est activé, les recherches et les interactions sont enregistrées jusqu’à 90 jours). Les données générées par l’utilisation de Neeva, y compris l’historique de recherche, sont cryptées, à la fois lorsque stockées sur les serveurs de la plateforme et en transit.

Si les utilisateurs connectent Neeva à une source de données externe telle que Google Workspace (anciennement G Suite), Office 365 ou Dropbox, le moteur traite les données qu’il obtient de cette source, y compris les courriels, les documents, les contacts, le calendrier et d’autres informations personnelles. Cependant, la société soutient que les informations ne sont utilisées que pour afficher des résultats personnels lors de la recherche dans Neeva, mais « jamais à des fins lucratives ».

Les comptes personnels que les utilisateurs peuvent connecter à Neeva incluent les comptes Google, Office 365, Dropbox, Slack, Github, Confluence, Jira, Notion et Figma. D’autres intégrations sont à venir, selon la société.

Jusqu’à présent, la société a levé plus de 80 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Sequoia Capital, Greylock Ventures, Inovia Capital et Neythri Futures Fund. De plus, Neeva a réussi un cycle de financement de série B de 40 millions de dollars américains en 2021.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.