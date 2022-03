Le métavers fait son chemin vers des écoles au Canada

Pragya Sehgal - 14/03/2022

Des étudiants du Lethbridge College en Alberta pourront occuper une propriété dans le métavers pour apprendre.

Une opportunité d’apprentissage intégré au travail permettra à des étudiants d’occuper une propriété dans le métavers, dans le cadre d’un partenariat entre l’entreprise de technologies financières et de chaîne de blocs Liquid Avatar et le Centre for Technology, Environment and Design du Lethbridge College en Alberta.

Dans le cadre de ce partenariat, Liquid Avatar Technologies met à disposition 9000 parcelles de terrain au sein de son réseau d’espaces, nommé Aftermath Islands Metaverse, où les utilisateurs peuvent créer un monde virtuel parallèle à leur monde physique. Les étudiants commenceront à participer au programme et aux opportunités de mentorat qu’il inclut d’ici la fin du trimestre d’hiver 2022.

Aftermath Islands est une plateforme interactive de réalité virtuelle qui fonctionne par chaîne de blocs.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

Adaptation et traduction vers le français par Dominique Lemoine

Tags: Alberta