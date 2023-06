Un étudiant de Montréal remporte un concours national pour ses travaux sur les avantages des jeux vidéo dans l’apprentissage et les salles de classe

Richy Srirachanikorn, un étudiant à la maîtrise en sociologie et futur doctorant en analyse sociale et culturelle à l’Université Concordia de Montréal, est l’un des cinq lauréats du concours national 2023 J’ai une histoire à raconter, organisé par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH).

C’est sa volonté de démontrer comment les jeux vidéo peuvent aider les élèves à mieux conceptualiser et personnaliser l’information transmise en classe lui a valu ce prix prestigieux.

Événement annuel, le concours J’ai une histoire à raconter attire des centaines d’étudiants canadiens de niveau postsecondaire d’un bout à l’autre du pays. Ceux-ci ont été mis au défi de raconter comment la recherche en sciences humaines a un impact positif sur nos vies, notre monde et notre avenir.

Intitulés The Allegorical Build : Material Allegories and Minecraft, les travaux de M. Srirachanikorn sont basés sur le projet The Allegorical Build des professeurs Bart Simon et Darren Wershler de l’Université Concordia. L’auteur y démontre que les interactions avec des jeux vidéo tels que Minecraft peuvent favoriser une meilleure compréhension de la matière du cours lorsqu’elles sont combinées à l’allégorie (le processus textuel qui consiste à prendre du matériel pré-appris pour imposer une compréhension du nouveau).

« Aujourd’hui, les salles de classe ne sont plus construites avec des briques, des murs et des tableaux blancs. Depuis COVID-19, l’apprentissage n’est plus lié à ce que les étudiants peuvent faire à l’intérieur d’une salle de classe, mais à ce qu’une salle de classe peut faire avec ses étudiants », a déclaré M. Srirachanikorn. « Les étudiants d’aujourd’hui ne lisent plus pour se souvenir, ils lisent pour raconter des histoires afin de comprendre. »

Pour exemple, le chercheur cite l’apprentissage de l’histoire du capitalisme. Il fait valoir qu’il n’est pas facile de mémoriser l’histoire du capitalisme dans un manuel. Imaginez plutôt que les étudiants puissent réellement comprendre ce que c’est que de vivre sous ce système en « jouant » avec lui – récolter du blé et des pommes de terre, abattre des arbres, trouver des matériaux pour construire une maison, puis une usine, etc.

« Jusqu’à présent, vous vous souvenez des lectures des impulsions capitalistes, mais ce n’est qu’après avoir joué à en faire l’expérience que vous pouvez maintenant comprendre à quel point il était facile, inévitable de suivre un tel chemin », a-t-il déclaré.

« Cela ne veut pas dire que les jeux vidéo peuvent tout nous apprendre, mais les salles de classe ne le peuvent pas non plus », a-t-il ajouté. « Dans cette salle de classe du bâtiment allégorique, tout le monde est identique parce que tout le monde a une histoire à raconter. C’est dans cet espace que nous ne prétendons pas nous souvenir, mais que nous jouons pour comprendre ensemble. »

Les participants au défi J’ai une histoire à raconter du CRSH devaient présenter leur propre recherche ou le projet de recherche d’un professeur dans un clip vidéo ou audio d’une durée maximale de trois minutes, ou dans un texte ou une infographie d’une longueur maximale de 300 mots.