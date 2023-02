GSoft acquiert Didacte, une société de systèmes de gestion de l’apprentissage en entreprise

GSoft, une entreprise montréalaise de logiciels dans le domaine des ressources humaines annonce son acquisition de Didacte, une société de Québec qui propose un système de gestion de l’apprentissage en entreprise pour soutenir et optimiser le développement professionnel.

GSoft a l’intention de poursuivre son élan de croissance des dernières années et cette acquisition est une étape importante dans sa stratégie pour élargir son offre de produits afin de fournir plus de valeur à ses clients, précise l’entreprise dans un communiqué.

« L’annonce d’aujourd’hui marque ce que nous espérons être le début d’une série de futures acquisitions réussies. L’acquisition de Didacte est une étape clé dans l’exécution de notre stratégie de croissance, qui consiste à amplifier la présence de GSoft, tout en gagnant des parts de marché sur les marchés existants et nouveaux. L’ajout d’un produit de gestion de l’apprentissage dans la famille GSoft est une étape importante, alors que nous travaillons vers notre objectif de développer un écosystème de produits interconnectés. Nous occupons une position favorable et nous sommes convaincus d’être sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de croissance dans les mois et les années à venir », a déclaré Martin Gourdeau, président et directeur général de GSoft.

L’acquisition va permettre à GSoft d’offrir à ses clients une plateforme d’apprentissage en ligne pour créer et diffuser des formations. Une organisation pourrait ainsi se servir de ce nouveau produit de GSoft pour héberger ses modules d’apprentissage en entreprise ou des modules externes offerts aux clients et aux partenaires commerciaux.

Un tel système de gestion de l’apprentissage fournit des outils pour le suivi de la participation, l’évaluation des performances, la création de rapports et d’autres fonctions de même qu’un emplacement central pour le stockage et la diffusion du matériel d’apprentissage. Didacte est donc un ajout essentiel à l’offre de GSoft pour aider les clients à améliorer l’expérience employé en proposant à ces derniers des possibilités d’apprentissage.

« Notre objectif a toujours été d’offrir aux petites et moyennes entreprises un outil qui soutient leur croissance en plaçant les employés au cœur de leur succès. Le partenariat avec GSoft était la prochaine étape logique pour augmenter l’impact et la portée de Didacte auprès d’une audience sensibilisée à l’importance de l’expérience employé tout en continuant de soutenir les entreprises locales », a pour sa part indiqué Mathieu Dumont, PDG de Didacte.