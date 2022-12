Virbela publie ses prédictions du métavers d’entreprise 2023

Virbela, une plate-forme qui crée des mondes virtuels pour le travail, l’apprentissage et les événements à distance, a publié ses tendances et prévisions du métavers d’entreprise pour 2023.

L’entreprise a divisé les tendances en trois catégories : innovation et investissement ; expérience et gestion des employés et inclusion ; sécurité.

Innovation et investissement

Virbela prédit que l’année prochaine, des produits associés au métavers seront lancés dans le but de concrétiser les cas d’utilisation imaginés. La société dit qu’elle commence à voir des « budgets métaverse » et des « équipes métavers » internes alors que les entreprises commencent à franchir une nouvelle étape, en créant de véritables plans pour la technologie.

Virbela prédit également que si les entreprises en 2022 ont eu du mal à s’adapter au travail hybride, cette année à venir, elles réagiront mieux et se tourneront vers les mondes virtuels et le métavers pour trouver des solutions.

Les entreprises sont susceptibles de commencer par des programmes de métavers à faible risque pour créer de la valeur entre les équipes, et à mesure que le métavers devient une seconde nature, nous les verrons ajouter de la complexité, suggère Virbela.

Expérience et gestion des employés et inclusion

En ce qui concerne l’expérience des employés, Virbela rapporte que les espaces métavers aideront à donner une plus grande voix aux travailleurs qui peuvent se sentir réticents à s’exprimer dans le monde physique, ce qui conduira à une plus grande diversité d’idées.

« Être à nouveau présent dans l’espace et “vu” avec des collègues, mais sans les contraintes de l’emplacement physique, conduira à un meilleur équilibre travail-vie personnelle, à la santé et au bonheur des employés, tant au travail que dans leur vie privée. »

En 2023, nous verrons les rôles individuels de contributeur, de gestion et de direction changer. Certains peuvent disparaître à mesure que les équipes mondiales deviennent plus efficaces. Pendant ce temps, d’autres créeront des rôles pour gérer le travail à distance, créer des canaux de communication, établir de nouveaux critères de productivité et définir la culture. L’accessibilité au métavers sera prioritaire pour les entreprises par rapport au matériel sophistiqué comme les casques.

Réglementation et sécurité

Les gouvernements auront des relations multiformes avec le métavers. La société a ajouté qu’en raison d’un « environnement réglementaire central laxiste pour le Web 2 », les médias sociaux ont commencé à exploiter les données des utilisateurs et à devenir un canal de manipulation du comportement humain.

2023 sera une année où les chefs de file de l’industrie et les autorités gouvernementales devront se concentrer à collaborer sur les réglementations et les contrôles de confidentialité, et être plus attentifs à la proposition de valeur que les communautés et les individus détiennent dans le métavers.

Virbela suggère que la collaboration immersive au sein du métavers contribuera à rendre les entreprises plus transparentes, éliminant ainsi le besoin d’outils de suivi des employés à distance.

« Le métavers est la prochaine itération d’Internet, mais avec de la sécurité », note Virbela. « Alors que nous continuerons à parler d’ouverture et de décentralisation pour les masses – dans le monde B2B, cela donnera la priorité à la confidentialité et à la sécurité. Nos clients demandent en fait des jardins aux murs plus hauts alors qu’ils doivent composer avec la réglementation sur la protection des données et d’autres problèmes de conformité d’entreprise. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.