Les dirigeants de Salesforce font leurs prédictions pour 2023

– L’intimité commerciale est le processus d’identification et de compréhension des besoins plus larges d’une organisation, y compris les priorités, les points faibles, les investissements et, surtout, les technologies auxquelles les travailleurs sont confrontés, a déclaré Juan Pérez, directeur de l’information (DSI) de Salesforce. Ce processus sera essentiel en 2023, non seulement pour piloter de meilleures stratégies dans tous les services de l’organisation, mais aussi pour que les DSI apportent un nouvel ensemble de compétences et de processus opérationnels à la table de direction dans un environnement commercial radicalement différent.

– Les marchés et la technologie continueront d’évoluer, tout comme les décisions et les comportements des clients, même lorsque les organisations décident d’arrêter et de réduire les coûts. La compétitivité devient alors une question de darwinisme numérique, selon lequel pour survivre sur ce marché, les organisations doivent s’adapter au rythme auquel la technologie et la société évoluent et être plus intelligentes que leurs concurrents.