Meta licencie 11 000 employés car son pari sur le métavers ne porte toujours pas fruits

Meta licencie 11 000 personnes, soit 13 % de son effectif total, à la suite de résultats trimestriels catastrophiques.

« Aujourd’hui, je partage certains des changements les plus difficiles que nous ayons apportés dans l’histoire de Meta », a déclaré le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, dans une lettre à ses employés . « J’ai décidé de réduire la taille de notre équipe d’environ 13 % et de laisser partir plus de 11 000 de nos employés talentueux. »

Zuckerberg a ajouté qu’il assume la responsabilité de la décision, attribuant le licenciement massif à l’incapacité de répondre aux attentes de revenus élevés que les investisseurs avaient fixées pendant la pandémie et au surinvestissement basé sur des prévisions incorrectes.

« Malheureusement, cela ne s’est pas déroulé comme je m’y attendais », a déclaré Zuckerberg dans la lettre. « Non seulement le commerce en ligne est revenu aux tendances antérieures, mais le ralentissement macroéconomique, la concurrence accrue et la perte de signal publicitaire ont entraîné une baisse de nos revenus par rapport à ce à quoi je m’attendais. »

La société mère de Facebook, qui possède également Instagram et WhatsApp, a enregistré une baisse de 4 % de ses revenus au quatrième trimestre 2021 par rapport à la même période l’an dernier. Le bénéfice d’exploitation de Meta a chuté de 46 % à 5,7 milliards de dollars, tandis que ses dépenses ont augmenté de 19 % à 22 milliards de dollars.

La nouvelle a fait chuter le cours de l’action de Meta de 24 % en une seule journée, atteignant 97,94 $ US, son cours le plus bas depuis 2016. La valeur marchande de la société a chuté de 60 % depuis le début de l’année.

Malgré le ralentissement, Zuckerberg a réitéré l’engagement de l’entreprise à construire le métavers. Le PDG de Meta souhaitait auparavant investir 10 milliards de dollars par an pour transformer le métavers en un service rentable. De plus, Zuckerberg souhaite recentrer les investissements sur les produits de base de Meta, y compris l’intelligence artificielle et les publicités. La réduction de ses effectifs contribuera à aligner les dépenses sur les revenus.

Pour les personnes touchées par les licenciements, Meta offrira trois mois d’accompagnement de carrière. Elle paiera également 16 semaines de salaire de base, plus deux semaines pour chaque année de service, paiera tous les congés personnels restants et couvrira les soins de santé des travailleurs licenciés et de leurs familles pendant six mois. Les autres détails varient selon les pays.

Meta prolongera également son gel des embauches jusqu’au premier trimestre 2023 le temps qu’elle trouve une voie à suivre.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.