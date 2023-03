Le gouvernement du Canada investit 48,3 millions de dollars dans la formation en TIC 

Le gouvernement du Canada a annoncé hier un investissement de 48,3 millions de dollars canadiens dans le cadre du Programme de solutions sectorielles en main-d’œuvre, pour former les travailleurs du secteur des technologies de l’information et des communications (TIC).

Le ministre du Travail, Seamus O’Regan Jr., en a fait l’annonce au nom de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, au Commons Theatre Verafin Way de Saint-John’s, Terre-Neuve-et-Labrador.

L’organisme à but non lucratif techNL et l’établissement montréalais d’enseignement de la programmation Lighthouse Labs sont les deux bénéficiaires de l’investissement d’aujourd’hui.

techNL recevra jusqu’à 27,1 millions de dollars canadiens pour son projet de formation et de perfectionnement, Strengthening the NL Workforce, visant à soutenir jusqu’à 2131 Canadiens.

Lighthouse Labs recevra un peu plus de 21,2 millions de dollars canadiens pour son projet ICT Boost , qui préparera 1700 personnes avec une formation en compétences numériques et non techniques à entrer dans le secteur des TIC et à conserver leur emploi dans ce domaine en évolution.

« Le secteur des TIC évolue rapidement. Il est essentiel que nous veillions à ce que les travailleurs canadiens soient bien équipés pour saisir les opportunités dans ce domaine en pleine croissance. Par le biais du programme Sectoral Workforce Solutions, nous sommes fiers d’investir dans des organisations comme Lighthouse Labs et techNL, qui aident les travailleurs de partout au Canada à obtenir la formation et les compétences dont ils ont besoin pour répondre à la demande », a déclaré Carla Qualtrough.

Les projets auront des environnements d’apprentissage flexibles et offriront des ateliers sur la santé mentale ainsi qu’une formation sur la diversité et l’inclusion pour les employeurs, des salons de l’emploi et un soutien à l’intégration et à la rétention.

Cet investissement vise également à créer un secteur des TIC plus fort, lui qui a représenté 15,3 % de la croissance du PIB national entre 2016 et 2021.

Le programme Sectoral Workforce Solutions, annoncé en 2021, aide à répondre aux besoins actuels et émergents en matière de main-d’œuvre en proposant des activités axées sur l’industrie, notamment la formation et la reconversion des travailleurs, en aidant les employeurs à attirer et à retenir les talents et en promouvant la DEI (diversité, équité, inclusion) dans la main-d’œuvre.

L’article original (en anglais est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.