L’Europe stimule aussi sa propre production locale de semi-conducteurs

Dominique Lemoine - 02/03/2022

Le fabricant de semi-conducteurs suisse STMicroelectronics obtient un prêt de 600 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour financer de nouvelles lignes de production de semi-conducteurs en Europe.

Selon un communiqué conjoint émis par la BEI et STMicroelectronics, le prêt doit être utilisé pour financer la recherche et développement et de nouvelles lignes de production de semi-conducteurs en Europe.

Ce financement public relève de la politique de l’Union européenne « visant à renforcer l’industrie des semi-conducteurs sur le sol européen » et il « contribue aux objectifs de souveraineté technologique européenne ».

L’opération concerne des investissements dans des lignes de production pilotes pour des semi-conducteurs « de pointe » dans des installations existantes de STMicroelectronics en Italie (Agrate et Catane) et en France (Crolles).

La part de l’Europe dans la production mondiale de semi-conducteurs serait désormais de 10 %, en recul par rapport aux années 2000 (24 %) et 90 (44 %).

« Il n’y a pas de souveraineté politique sans souveraineté technologique. La maîtrise de cette technologie est essentielle pour l’indépendance stratégique de l’Union européenne », selon Bruno Le Maire, ministre français de l’Economie.

STMicroelectronics a été financée huit fois par la BEI depuis 1994 pour un montant total de 3,15 milliards d’euros.

