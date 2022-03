Financement fédéral pour les semi-conducteurs et la photonique d’ici

Dominique Lemoine - 28/02/2022

Les industries locales de semi-conducteurs et de photonique au Canada auront accès à de nouvelles sources de financement fédéral.

Selon le ministère fédéral Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 240 millions de dollars « stimulera la mise au point et la production de semi-conducteurs », de puces et de micropuces ici.

« Les problèmes d’approvisionnement en semi-conducteurs ont des répercussions sur tous les secteurs de l’économie » et les semi-conducteurs « sont essentiels à la protection de la sécurité nationale et des intérêts économiques et technologiques du Canada », affirme le ministère.

Une enveloppe de 150 millions de dollars a été prévue accorder des financements ciblés en production et commercialisation de semi-conducteurs dans le cadre du « défi Approvisionnement en semi-conducteurs ».

De plus, un montant de 90 millions de dollars a été octroyé au Centre canadien de fabrication de dispositifs photoniques du Conseil national de recherches Canada.

« L’industrie canadienne des semi-conducteurs pourra ainsi jouer un meilleur rôle au sein de la chaîne d’approvisionnement nord-américaine des technologies de l’information et des communications », selon le ministère.

