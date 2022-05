Les grandes annonces du Dell Technologies World 2022

Tom Li - 06/05/2022

L’événement annuel Dell Technologies World est à nouveau à nos portes et avec lui, l’entreprise annonce des nouvelles fonctionnalités et des perspectives pour un proche avenir.

Les Solar Community Hubs pour amener la technologie, les soins de santé et la main-d’œuvre qualifiée aux communautés éloignées

Dell s’associe à Computer Aid, Intel et Microsoft pour construire 25 Solar Community Hubs sur trois continents. Ces hubs représentent la prochaine étape du programme Solar Learning Labs de Dell qui a débuté en 2011 et sont conçus spécifiquement pour amener la technologie dans les régions éloignées. Chaque hub proposera des solutions fournies par Dell dans la 5G, l’informatique de périphérie et d’autres services afin d’améliorer l’accès aux ressources essentielles telles que l’eau, l’électricité et les soins de santé.

Le premier Solar Community Hub est déjà opérationnel à Boa Esperanca, au Brésil, en partenariat avec la Foundation for Amazon Sustainability (FAS). Dans le cadre de ce partenariat, les membres de la communauté ont reçu des outils tels que des ordinateurs Dell Latitude, des services, des projecteurs et le Wi-Fi dans des régions reculées du Brésil, y compris des communautés riveraines et des tribus indigènes de l’Amazonie, pour favoriser l’apprentissage à distance.

Pour fournir encore plus de ressources, Dell et les trois partenaires tirent également parti de leurs solutions pour mettre en place ces communautés en vue d’un développement ultérieur. L’entreprise invite également d’autres partenaires et clients à se joindre à ses efforts.

Partenariat avec Snowflake

Dell et la société de stockage infonuagique Snowflake travaillent ensemble pour connecter les dispositifs de stockage d’entreprise de Dell au nuage de données de Snowflake. Pour les clients de Dell, cette collaboration leur permettra de travailler plus facilement dans des environnements multicloud et de répondre aux exigences de souveraineté des données.

Dell a expliqué dans son communiqué de presse que la collaboration pourra utiliser les données sur site stockées dans le Dell object storage avec le nuage de données de Snowflake. Les clients peuvent choisir de conserver leurs données localement ou de les copier sur des nuages publics. De plus, les deux entreprises « poursuivront les intégrations de produits et les efforts conjoints de mise en marché » au deuxième semestre de 2022.

L’expérience multicloud de Dell devient encore plus sécurisée

Dell améliore son portefeuille APEX avec une multitude de nouvelles expériences cloud, un nouvel écosystème et des fonctionnalités qui peuvent aider les clients à gérer leurs applications dans le multicloud et les centres de données. Les nouvelles fonctionnalités incluent :

Dell APEX Cyber ​​Recovery Services : Les rançongiciels prolifèrent. Dell affirme dans une fiche produit que 79 % des entreprises ont subi une attaque de rançongiciel au cours de la dernière année, dont 73 % ont réussi. Cela nécessite des garanties plus solides. C’est là qu’interviennent les services APEX Cyber ​​Recovery. Ce service d’abonnement protège les données dans une voûte isolée sur le matériel géré par Dell. Ce service est conçu pour aider les organisations à se remettre rapidement d’une cyberattaque. En plus de la protection des données, Dell travaillera également avec les équipes informatiques du client pour déterminer la politique de protection des données et les stratégies de récupération. Les services Dell APEX Cyber ​​Recovery seront les premiers d’une série de nouvelles fonctionnalités de sécurité APEX full-stack à être lancées.

Dell PowerProtect Cyber ​​Recovery pour Microsoft Azure : Dans le même ordre d’idées, Dell augmente l’accessibilité à ses offres de protection des données pour les nuages publics avec son PowerProtect Cyber ​​Recovery pour Microsoft Azure. Il fonctionne sur les mêmes principes que les services de récupération APEX mentionnés précédemment, fournissant une voûte de données sécurisée et des options de récupération collaboratives.

CyberSense pour Dell PowerProtect Cyber ​​Recovery pour AWS : Dell n’a pas laissé de côté les utilisateurs d’AWS. Pour eux, elle introduit CyberSense pour Dell PowerProtect Cyber ​​Recovery pour AWS. Ce service utilise des outils d’analyse adaptative et d’apprentissage automatique pour détecter, diagnostiquer et accélérer la récupération des données.

Les services Dell APEX Cyber ​​Recovery sont déjà disponibles aux États-Unis, avec une disponibilité plus large prévue pour plus tard cette année. Dell PowerProtect Cyber ​​Recovery pour Microsoft Azure sera disponible dans le monde entier au second semestre 2022. CyberSense pour Dell PowerProtect Cyber ​​Recovery pour AWS sera disponible dans le monde entier au second semestre 2022.

Plus de 500 avancées logicielles, gratuites

Dell a également annoncé plus de 500 améliorations dans ses services PowerStore, PowerMax et PowerFlex, toutes gratuites pour ses clients. En voici un aperçu :

Dell PowerStore : La dernière version de l’appareil de stockage 100 % flash de Dell offre une rétention au niveau des fichiers, une réplication de fichiers native et une prise en charge de la surveillance des fichiers tiers et de la protection contre les rançongiciels.

Dell PowerMax : PowerMax fournit un stockage stratégique à haute résilience qui comprend des voûtes informatiques pour les déploiements traditionnels et centraux et la protection contre les cyberattaques CloudIQ. Il augmente également la productivité en automatisant les opérations de stockage telles que le provisionnement intelligent multi-baies et une foule de fonctionnalités d’optimisation de la charge de travail.

Dell PowerFlex : Un infrastructure définie par logiciel qui consolide les charges de travail traditionnelles et modernes sur une plate-forme unique, réduisant le coût total de possession en consolidant les charges de travail traditionnelles et conteneurisées à l’aide de services de stockage de blocs et de fichiers unifiés. Il est destiné aux opérations multicloud et de développement avec une large prise en charge des fichiers et des blocs pour les plates-formes d’orchestration de conteneurs d’Amazon, Google, Microsoft et autres.

Les avancées annoncées aux services PowerStore, PowerMax et PowerFlex devraient être en disponibilité mondiale au troisième trimestre 2022.

L’article original (en anglais) est disponible sur le site d’IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

