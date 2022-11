Microsoft annonce de nouveaux outils de gestion de la chaîne d’approvisionnement

La pandémie a démontré à quel point les perturbations de la chaîne d’approvisionnement font du tort aux industries. Et même aujourd’hui, les efforts pour restaurer complètement la chaîne sont loin d’être terminés. D’ici-là, Microsoft annonce le Supply Chain Platform et le Supply Chain Center pour au moins en faciliter un peu la gestion.

Le Supply Chain Platform est conçu comme la base de l’orchestration des données de la chaîne d’approvisionnement, tandis que le Supply Chain Center offre une expérience de « centre de commande » aux utilisateurs et fait partie de la plateforme de la chaîne d’approvisionnement.

Les deux nouvelles solutions visent à fournir aux acheteurs un moyen plus simple de gérer l’avancement de leurs commandes et de les informer de toute perturbation. Ensemble, ils consolident les données de la chaîne d’approvisionnement et les connectent pour produire des informations et des recommandations d’action. Cette unification des données et de la gestion est la raison d’être de toute la plateforme.

Ray Smith, vice-président de la chaîne d’approvisionnement du groupe des applications et plates-formes d’entreprise de Microsoft, souligne que considérer les chaînes d’approvisionnement comme de simples points de départ et d’extrémité ne fonctionnait tout simplement plus.

« Je pense qu’au cours des deux dernières années, nous avons réalisé que l’ancienne méthode était effectivement insuffisante pour gérer toutes ces perturbations », a-t-il déclaré. « C’est un peu trop linéaire : comment nous effectuons notre sélection, comment nous effectuons notre fabrication, comment nous effectuons notre exécution et comment nous effectuons notre distribution, ce sont tous des silos déconnectés, et ils ont généralement chacun leurs propres systèmes. Donc, rassembler ces systèmes est vraiment au cœur des centres de la chaîne d’approvisionnement, comme apporter les données à travers tous ces investissements existants, même les investissements hérités, pour aider les entreprises à obtenir cette visibilité de bout en bout et à collaborer dans le processus. »

Les deux parties de la nouvelle offre de Microsoft fonctionnent en tandem. La première partie fournit les connecteurs de données de la chaîne d’approvisionnement sur Microsoft Azure, Dynamics 365 et Teams. La seconde génère des informations à l’aide des données et des applications existantes de la chaîne d’approvisionnement. Le Supply Chain Center est conçu pour fonctionner de manière native avec les systèmes de chaîne d’approvisionnement existants et harmonise les données de divers fournisseurs de planification des ressources d’entreprise (ERP) tels que Dynamics 365, SAP, Oracle et d’autres systèmes de chaîne d’approvisionnement autonomes.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.