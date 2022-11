Starlink introduira un plafond de données au Canada et aux États-Unis

Le service Internet par satellite Starlink comportera un plafond de données pour les utilisateurs canadiens et américains à partir de décembre 2022, a annoncé la société dans des courriels à ses abonnés.

Dans un courriel dont IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique, a obtenu copie, la société informe ses abonnés Internet résidentiels qu’elle mettra en place une politique d’utilisation équitable qui limitera la vitesse de ses clients lorsqu’ils dépassent une capacité autorisée.

À partir de décembre, le service Starlink fournira 1 To d’accès « prioritaire » plus rapide à tous les abonnés résidentiels et passera à l’accès « de base », plus lent, une fois l’allocation prioritaire épuisée.

Starlink attribue cette nouvelle politique d’utilisation équitable à la limite de sa capacité satellitaire. La société a noté que les abonnés résidentiels peuvent acheter un accès prioritaire supplémentaire pour 0,32 $ CA par gigaoctet.

« Les clients qui dépassent 1 To d’utilisation de données sur une base mensuelle (actuellement moins de 10 % des utilisateurs) passeront automatiquement à l’accès de base pour le reste du cycle de facturation, ce qui signifie que leur utilisation de données sera dépriorisée pendant les périodes de congestion du réseau, entraînant des vitesses plus lentes », lit-on dans le courriel.

Les abonnés Starlink Business peuvent choisir entre 500 Go, 1 To ou 3 To d’accès prioritaire et ont la possibilité de payer 1,28 $ CA par gigaoctet après avoir atteint le plafond de données.

Le courriel précisait que les données utilisées entre 23h et 7h ne compteront pas dans le plafond de données. Starlink a suggéré aux clients de surveiller leur utilisation sur la page de leur compte.

L’Internet par satellite Starlink de SpaceX a gagné en popularité, rassemblant plus de 90 000 abonnés dans sa seule phase bêta. Les résidents vivant dans les zones rurales ont été attirés par les vitesses plus élevées du service par rapport à ce qui leur était proposé par leurs fournisseurs d’accès Internet locaux. Après avoir lentement étendu son déploiement mondial, le 19 mai 2022, SpaceX a annoncé qu’elle comptait plus de 400 000 abonnés dans le monde.

En septembre 2022, Starlink a lancé plus de 3 000 satellites en orbite terrestre basse pour fournir le service. La société souhaite créer à terme une constellation massive composée de 40 000 satellites pour diffuser Internet dans le monde entier.

Mais le service n’est pas sans controverses. Les satellites pourraient présenter un risque de collision avec d’autres objets dans l’espace, comme la Chine s’en était déjà plainte à la Federal Communications Commission des États-Unis. De plus, les gens se demandaient si la constellation, même dans sa forme finale, pouvait vraiment offrir la vitesse et la capacité promises à tous ses utilisateurs.

Malgré ces préoccupations, Starlink a étendu son service aux régions du nord du Canada. La CBC a rapporté que les personnes du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest qui avaient commandé le service ont commencé à recevoir des courriels indiquant que leurs commandes sont en cours de traitement.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.