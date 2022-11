Les pièces jointes aux courriels Outlook.com seront comptabilisées dans le stockage OneDrive

Dans une mise à jour par courriel à ses détenteurs de compte, Microsoft a annoncé que les pièces jointes aux courriels Outlook.com seront prises en compte dans le stockage en nuage Microsoft OneDrive à partir du 1er février 2023.

Pour faciliter la transition, Microsoft ajoutera « au moins » 50 Go supplémentaires, ou l’équivalent du stockage dédié de la messagerie Web Outlook.com, au stockage en nuage OneDrive pendant un an, à compter du 1er février 2023.

Contrairement à Gmail de Google, qui avait depuis longtemps fusionné le stockage Gmail avec le stockage en nuage Google Drive, Microsoft Outlook.com disposait de son propre bloc de stockage pour les pièces jointes. Avec la nouvelle politique, chaque pièce jointe réduira le stockage disponible de OneDrive. Outlook.com limite la taille des pièces jointes à 20 Mo. Comme 1 Go correspond à 1 000 Mo, chaque gigaoctet peut contenir au moins 50 pièces jointes.

L’impact de la mesure varie d’une personne à l’autre, mais il sera probablement plus important pour les utilisateurs disposant d’un compte OneDrive gratuit. Le niveau gratuit de OneDrive ne comprend que 5 Go de stockage, qui peuvent être facilement remplis par une boîte de réception contenant des centaines de pièces jointes. Google, d’autre part, offre 15 Go de stockage pour le niveau gratuit de Google Drive.

La bonne nouvelle est que le stockage OneDrive supplémentaire n’est pas si dispendieux. Il en coûte 2 $ CA par mois, ou 19 $ CA par an pour 100 Go supplémentaires. Les abonnements Microsoft 365, qui incluent tous au moins 1 To, ou 1 000 Go, de stockage OneDrive ainsi que la suite de productivité Microsoft Office, commencent à 79 $ CA par an.

Dans son rapport sur les résultats du premier trimestre 2023 publié le 25 octobre, Microsoft a annoncé une augmentation de 7 % des revenus des produits Office grand public et des services infonuagiques par rapport à l’année précédente. Les revenus commerciaux d’Office 365 ont, quant à eux, augmenté de 11 % durant la même période.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication soeur de Direction informatique,

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.