Dell Technologies lance le projet Apex

Catherine Morin - 21/10/2020

Dell Technologies dévoile une nouvelle initiative appelée Project Apex afin de faciliter son entrée dans le monde du logiciel-service (SaaS).

« Le projet APEX est notre stratégie pour offrir une expérience SaaS et infonuagique simple à nos clients et à nos partenaires, a déclaré Sam Grocott, vice-président du marketing des unités commerciales de Dell Technologies, lors d’un point de presse virtuel. C’est l’aboutissement de notre stratégie, la façon dont nous allons faire passer notre activité SaaS existante à un niveau supérieur et la repenser avec simplicité, facilité d’utilisation et rapidité. »

M. Grocott a cité des données d’IDC qui indiquent que d’ici 2024, plus de 75 % des infrastructures en périphérie et environ 50 % de toutes les infrastructures des centres de données seront consommées sous forme de services.

IDC prévoit également que d’ici 2023, plus de 500 millions d’applications et de services numériques seront développés et déployés en utilisant des approches natives du nuage – soit environ le nombre d’applications développées au cours des 40 dernières années.

Ces observations ont poussé Dell à créer Apex.

Le projet comporte trois composantes initiales : la Dell Technologies Cloud Console, le Dell Technologies Storage as-a-Service et le Cloud Platform Workload.

La Cloud Console fournit aux clients une interface en ligne unique en libre-service pour gérer chaque phase de leur stratégie infonuagique et SaaS. Cette console est disponible dès maintenant en avant-première publique aux États-Unis. Dell envisage un déploiement général pour le premier semestre de 2021.

Comme l’a expliqué M. Grocott, la composante Storage as-a-Service combine des capacités de logiciel-service et de logiciel local (on-premise software) pour offrir des ressources de stockage en blocs et en fichiers, ainsi qu’un large éventail de fonctionnalités d’entreprise. Il s’agit d’un service complet clé en main géré par Dell ou un partenaire de distribution. Les clients peuvent choisir le type de stockage dont ils ont besoin lors du déploiement de la solution. Ce service sera disponible aux États-Unis au cours du premier semestre de 2021.

Finalement, le Cloud Platform Workload est le service clé en main phare de la société pour l’architecture infonuagique hybride. Elle comprend l’infrastructure hyperconvergente VxRail et la VMware Cloud Foundation. Le Cloud Platform Workload propose des abonnements mensuels à partir de 47 dollars. La solution est actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, mais on peut supposer que Dell procédera à un déploiement général en même temps que les deux autres composantes d’Apex.

Tags: Dell