Annonces au WWDC : De nouvelles fonctionnalités pour les produits Apple

Avant le grand dévoilement de son casque de réalité mixte Vision Pro, Apple a passé la majorité du discours d’ouverture de sa conférence mondiale des développeurs (WWDC) à parler des mises à jour de ses technologies existantes.

Chaque élément de la technologie actuelle d’Apple – Mac, iPhone, Apple Watch, Apple Home, Apple TV et Airplay a reçu une forme de mise à jour, matérielle ou logicielle.

Voici un résumé des mises à jour annoncées pour les produits Apple.

iOS

iOS 17 promet des mises à jour majeures de la façon dont les utilisateurs communiquent. Avec iOS 17, les utilisateurs peuvent personnaliser la façon dont les contacts s’affichent pendant un appel, voir les transcriptions en direct des messages vocaux et des mémos vocaux et laisser des messages FaceTime lorsque les utilisateurs appellent quelqu’un qui n’est pas disponible.

Les messages ont également reçu des mises à jour ; des améliorations ont été apportées à la barre de recherche des messages et une flèche de rattrapage a été ajoutée lorsque vous êtes en retard sur les textes des messages de groupe et les mises à jour de localisation en ligne.

Une nouvelle option de sécurité appelée « check-in » sera également disponible, qui détecte automatiquement lorsque vous êtes rentré chez vous et avertit les personnes désignées que vous êtes arrivé en toute sécurité.

Enfin, Apple a introduit des options de partage plus simples, avec AirDrop et NameDrop. Rapprocher deux iPhones, ou un iPhone et une Apple Watch, permet aux utilisateurs de partager des informations de contact, des fichiers et des photos entre eux. L’option SharePlay peut également synchroniser de la musique, des films ou des jeux lorsque les iPhones sont à proximité.

Les autres mises à jour à venir sur l’iPhone incluent :

Des améliorations à la correction automatique à l’aide d’un modèle d’apprentissage automatique mis à jour.

StandBy, une option d’écran d’affichage pour permettre aux utilisateurs de lire des informations importantes de loin lorsqu’un téléphone est en charge. Ils peuvent choisir d’afficher des calendriers, des mises à jour météo, des horloges ou d’autres écrans.

Une nouvelle application iPhone appelée “Journal”, qui fournira des invites d’écriture basées sur les activités récentes de l’utilisateur.

D’autres mises à jour mineures ont également été ajoutées à iOS 17 ; lire à leur sujet ici. iOS 17 ne sera disponible que pour l’iPhone X ou les appareils plus récents.

iPadOS

Alors que les widgets sont disponibles sur iPad depuis un certain temps, Apple introduit des widgets interactifs sur les écrans de verrouillage et d’accueil de l’iPad dans iPadOS 17. De même, les options de personnalisation de l’écran de verrouillage disponibles sur iPhone arrivent également sur la tablette.

D’autres mises à jour sont à venir pour les fichiers PDF, et plus précisément l’application Notes. Les fichiers PDF auront la capacité de reconnaître les espaces vides et de se remplir automatiquement avec les informations nécessaires. Les utilisateurs pourront annoter des fichiers PDF dans Notes avec l’Apple Pencil et collaborer en temps réel avec d’autres personnes.

La plupart des mises à jour que l’iPhone reçoit seront également transférées vers les applications iPad, y compris iMessage, FaceTime, Health et plus encore. Vous pouvez lire une liste complète des mises à jour d’iPadOS 17 ici.

WatchOS

Le nouveau WatchOS 10 va repenser l’affichage, les widgets, la santé et les entraînements. Comme sur l’iPad, la mise à jour permettra des piles intelligentes sur l’écran d’accueil, rendant les informations plus lisibles pour l’utilisateur. Les piles peuvent inclure la santé, la météo, les actualités, le calendrier et plus encore.

Pour les cyclistes, il y a des mises à jour de l’option d’entraînement cycliste. Les montres des utilisateurs peuvent se connecter à des accessoires de cyclisme compatibles Bluetooth, tels que des indicateurs de puissance, des capteurs de vitesse et des capteurs de cadence. Ils peuvent également estimer le seuil de puissance fonctionnel de l’utilisateur et indiquer dans quelle zone de puissance il travaille.

Les mises à jour pour les randonneurs incluent de nouveaux protocoles de sécurité : l’application boussole générera des points de cheminement (le dernier endroit où l’utilisateur a eu une réception cellulaire) et indiquera où les utilisateurs peuvent passer des appels d’urgence.

Une mise à jour de la carte pour les utilisateurs américains comprend une couche de carte topographique et une option pour rechercher et filtrer les sentiers.

D’autres mises à jour de la montre incluent un accent sur la santé mentale. L’application Mindfulness permettra aux utilisateurs d’enregistrer des émotions momentanées et des humeurs quotidiennes via leur Apple Watch. Associés aux mises à jour de l’iPhone et de l’iPad, les utilisateurs peuvent prendre les informations de surveillance enregistrées et les utiliser pour identifier ce qui contribue à leur état d’esprit, effectuer des évaluations des troubles de santé mentale et trouver des ressources utiles.

L’Apple Watch inclut également un moyen de mesurer la santé visuelle. Avec watchOS 10, les montres Apple peuvent désormais enregistrer le nombre de minutes que les utilisateurs passent à l’extérieur pendant la journée, dans le but de réduire le risque de myopie.

La mise à jour est également livrée avec un nouvel ensemble de cadrans de montre que les utilisateurs peuvent essayer. Les mises à jour seront disponibles pour la série Watch 4 ou ultérieure.

Mac

La plus grande annonce pour le Mac est le MacBook Air 15 pouces. Apple se vante que le nouveau MacBook offre :

Un écran Liquid Retina de 15,3 pouces ;

18 heures d’autonomie ;

Un système audio à six haut-parleurs ;

L’inclusion de la puce Apple M2 ;

Une caméra HD 1080p ;

Un design silencieux et sans ventilateur ;

Le tout dans un ordinateur portable de trois livres.

Avec la puce M2, Apple affirme que son nouveau MacBook sera 12 fois plus rapide que le MacBook Air Intel le plus rapide. Il est également livré avec des capacités de stockage améliorées, une bande passante mémoire de 100 Go/s et prend en charge jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée rapide.

Cet ordinateur portable sera disponible le 13 juin à partir de 1 749 $CAN.

Audio et produits pour la maison

La deuxième génération d’ AirPods Pro aura trois nouvelles fonctionnalités : l’audio adaptatif, le volume personnalisé et la sensibilisation à la conversation.

L’audio adaptatif est la fusion du mode de transparence et des options d’annulation du bruit. Ces options changeront en fonction de l’environnement de l’utilisateur.

Le volume personnalisé est similaire à la fonction Audio adaptive ; l’apprentissage automatique apprendra et comprendra les environnements et les préférences d’écoute des utilisateurs.

La sensibilisation à la conversation est une nouvelle fonctionnalité qui réduira automatiquement le volume de l’audio d’un individu lorsque l’utilisateur commence à parler ou si quelqu’un lui parle.

D’autres mises à jour des AirPods incluent la commutation automatique, qui devrait fournir une connexion plus transparente entre les AirPods et plusieurs appareils Apple. La fonction de désactivation et de désactivation du son est ajoutée aux AirPods Pro, aux AirPods de troisième génération et aux AirPods Max ; cela permet des capacités de désactivation et de désactivation rapides.

Avec tvOS 17 , FaceTime sera disponible via l’Apple TV, tout comme un nouveau centre de contrôle. D’autres applications, telles que Apple Music, Apple Fitness + et Apple Arcade seront également disponibles via Apple TV.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.