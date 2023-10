Lors de sa conférence des développeurs Innovation le mois dernier, le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a souligné comment ce qu’il appelle la « siliciumnomie » est alimentée par l’intelligence artificielle (IA), et comment la combinaison du silicium et des logiciels dans les plates-formes Intel sert les utilisateurs et développeurs.

« Alors que ces progrès dans le domaine des semi-conducteurs permettent de nouveaux niveaux de réussite humaine, ce besoin en matière de calcul et de capacités augmente de façon exponentielle », a-t-il déclaré. « En résumé, la loi de Moore : à mesure que nous augmentons le nombre de transistors, de calculs et de capacités, nous diminuons, à un rythme exponentiel, la taille, le coût et la puissance. C’est la magie du silicium. »

« Nous voyons tout devenir un ordinateur, un traitement plus abondant, plus puissant et plus abordable. Et ces ordinateurs font désormais partie de votre thermostat, de vos cadres photo, tout devient intelligent, et l’IA représente un changement générationnel dans la façon dont l’informatique est utilisée et donne naissance à la siliciumnomie. »

Sa première annonce concernait la disponibilité générale d’Intel Developer Cloud, un service d’abonnement qui permet aux développeurs de créer et de tester des applications sur du matériel de haute puissance – et même de préproduction, donnant accès aux accélérateurs Intel Gaudi 2, aux processeurs Xeon de 4e génération, à la série CPU Max et aux GPU des centres de données Intel. Il comprend également la suite logicielle Intel pour l’IA, l’apprentissage profond, le calcul haute performance, le rendu, etc.

« Ce sont les développeurs qui dirigent cette économie mondiale. Et vous êtes régi par la loi de Moore », a observé M. Gelsinger. « Et cela nécessite une gamme de capacités différentes, des CPU et GPU de nouvelle génération, des GPU, des chipsets, une nouvelle interconnexion, des accélérateurs spécialisés, et notre engagement envers vous est de vous fournir le matériel et les logiciels les plus cool dès que possible. »

Le 14 décembre sera un jour marquant pour Intel, a-t-il révélé. C’est le jour où les puces Meteor Lake, longtemps attendues, seront connues commercialement sous le nom d’Intel Core Ultra – les premières de la société à utiliser des chipsets pour ses composants (les chipsets sont des blocs de construction de type Lego qui sont assemblés sous forme de puce), ses premières dotées d’un coprocesseur IA dédié (le NPU, ou Neural Processing Unit), et ses premières construites sur le nœud de processus Intel 4 – seront enfin commercialisées.

Le même jour, les processeurs Xeon de 5e génération, connus sous le nom d’Emerald Rapids, seront également lancés.

« Nous travaillons simplement à intégrer des capacités d’IA dans chaque plate-forme, chaque produit que nous construisons, du plus haut de gamme jusqu’aux offres de nos clients… En termes simples, notre feuille de route est extrêmement solide et nous nous efforçons de la mettre en œuvre de manière agressive », a déclaré M. Gelsinger. « Et bien sûr, cette exécution est basée sur la loi de Moore. Et comme le disait Gordon dans sa loi éponyme, rien ne peut durer éternellement, aucune quantité physique ne peut changer de façon exponentielle pour toujours, mais cela peut être retardé. »

« Chez Intel, nous nous considérons comme les gardiens de la loi de Moore et de cette recherche incessante de l’informatique et de l’efficacité à grande échelle. Et nous ne nous reposerons pas, nous sommes déterminés à poursuivre cette quête et, comme j’aime le dire, tant que tous les éléments du tableau périodique ne seront pas épuisés, nous n’aurons pas fini. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.