Décès de Gordon Moore, le co-fondateur d’Intel et une icône de l’industrie

Gordon Moore, co-fondateur du géant des puces Intel et créateur de l’une des « lois » informatiques les plus citées, est décédé vendredi à l’âge de 94 ans.

En 1968, lui et son partenaire Robert Noyce (décédé en 1990) ont cofondé Intel Corp. après avoir travaillé ensemble dans l’industrie des semi-conducteurs pendant une décennie. Il a proposé ce qui allait être connu sous le nom de loi de Moore en 1965, lorsque, dans le numéro du trente-cinquième anniversaire du magazine Electronics, il a calculé que le nombre de transistors dans un circuit intégré doublerait chaque année pendant la prochaine décennie. Il a révisé la prédiction lors de la réunion internationale sur les dispositifs électroniques de l’IEEE de 1975 pour qu’elle double chaque année jusqu’en 1980, puis ralentisse pour doubler tous les deux ans.

Chez Intel, Moore a d’abord été vice-président exécutif, puis président en 1975. En 1979, il est devenu président-directeur général (PDG) après avoir passé le flambeau de la présidence à Andy Grove. Il a été nommé président du conseil en 1987 et est devenu président émérite du conseil en 1997, occupant le poste jusqu’en 2006, date à laquelle il a pris sa retraite.

« Gordon Moore a défini l’industrie de la technologie grâce à sa perspicacité et sa vision », a déclaré Pat Gelsinger, PDG d’Intel. « Il a contribué à révéler la puissance des transistors et a inspiré les technologues et les entrepreneurs au fil des décennies. Chez Intel, nous restons inspirés par la loi de Moore et avons l’intention de la poursuivre jusqu’à ce que le tableau périodique soit épuisé. La vision de Gordon perdure comme notre cible alors que nous utilisons le pouvoir de la technologie pour améliorer la vie de chaque personne sur Terre. Ma carrière et une grande partie de ma vie ont pris forme dans les possibilités alimentées par le leadership de Gordon à la tête d’Intel, et je suis honoré par l’honneur et la responsabilité de faire avancer son héritage. »

En 2000, Moore et son épouse, Betty, ont créé la Fondation Gordon et Betty Moore, qui se concentre sur la conservation de l’environnement, la recherche scientifique, l’enseignement supérieur et la région de la baie de San Francisco, et l’année suivante, ils ont fait don de 600 millions de dollars à l’alma mater de Moore, Caltech.

Leurs initiatives philanthropiques ont inclus de nombreux projets de conservation dans le monde entier, un don pour soutenir la construction du Télescope de Trente Mètres, un soutien à plusieurs établissements d’enseignement du nord de la Californie et la création de la Betty Irene Moore Nursing Initiative.

Au cours de sa vie, Moore a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment son élection en tant que membre de la National Academy of Engineering, son intronisation en tant que Fellow du Computer History Museum et de l’American Association for the Advancement of Science.

Il a reçu la Médaille nationale de la technologie et de l’innovation en 1990, la Médaille d’or Othmer pour ses contributions exceptionnelles au progrès de la chimie et de la science en 2001, la Médaille présidentielle de la liberté en 2002 et la Médaille d’honneur IEEE 2008 pour « son rôle technique de pionnier de l’intégration des circuits et son leadership dans le développement de la mémoire MOS, de l’ordinateur à microprocesseur et de l’industrie des semi-conducteurs. En 2009, il a été intronisé au National Inventors Hall of Fame.

« Gordon était un scientifique brillant et l’un des principaux entrepreneurs et chefs d’entreprise américains », a déclaré Frank Yeary, président du conseil d’administration d’Intel. « Il est impossible d’imaginer le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, avec l’informatique si essentielle à nos vies, sans les contributions de Gordon Moore. Il sera toujours une source d’inspiration pour notre famille Intel et sa pensée demeurera au cœur de notre culture de l’innovation. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.