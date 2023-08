John Warnock, cofondateur d’Adobe, décède à 82 ans

Le co-fondateur du géant des logiciels de graphisme et d’édition Adobe, le Dr John Warnock, est décédé dimanche à l’âge de 82 ans.

Sans son travail et celui de son co-fondateur, le Dr Charles Geschke (décédé en 2021), la révolution de la publication assistée par ordinateur n’aurait probablement pas eu lieu au moment où elle s’est produite. Lorsqu’en 1982, le duo n’a pas réussi à convaincre ses patrons du Xerox Palo Alto Research Center (PARC) du potentiel de commercialisation d’InterPress, un langage de description de page qu’ils avaient développé, ils ont quitté l’entreprise, ont créé Adobe et ont développé leur propre produit, PostScript.

Apple est devenue la première entreprise à l’utiliser sous licence pour ses imprimantes LaserWriter en 1985. En 1987, PostScript était devenu le langage d’impression standard de l’industrie, sous licence auprès de 19 fournisseurs d’imprimantes et utilisé dans plus de 400 produits logiciels tiers.

Parmi ses nombreuses autres innovations, John Warnock a décrit en 1991 un système qui a évolué vers le format de fichier PDF (Portable Document Format), toujours utilisé aujourd’hui.

John Warnock est né à Salt Lake City, Utah, en octobre 1940, et a obtenu son doctorat à l’Université de l’Utah. Il a été PDG d’Adobe de sa création jusqu’en 2000 et coprésident du conseil d’administration avec Geschke jusqu’en 2017. Il est demeuré membre du conseil d’administration jusqu’à sa mort.

Parmi ses nombreux prix et distinctions, il a reçu la Médaille nationale de la technologie et de l’innovation des mains du président Barack Obama, le Computer Entrepreneur Award de l’IEEE Computer Society, la médaille d’excellence de l’American Electronics Association et le prix Marconi pour ses contributions aux sciences de l’information et des communications.

« Même si l’impact de ses innovations est incalculable, c’est son esprit fougueux, sa passion et sa conviction de bâtir une entreprise avec des valeurs fortes qui ont eu un impact sur nous tous qui avons eu la chance de travailler chez Adobe », a déclaré l’actuel PDG d’Adobe, Shantanu Narayen, dans un message aux employés.

« John était incroyablement perspicace sur les technologies qui raviraient les clients et créeraient de la valeur commerciale. John et sa femme, Marva, qui est graphiste, ont constamment utilisé nos produits et établi la norme en matière d’empathie envers les clients. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.