MISE À JOUR – Daniel Langlois, le fondateur de Softimage, retrouvé mort à la Dominique

On apprenait samedi le décès de Daniel Langlois, le fondateur de Softimage, retrouvé mort avec sa conjointe, Dominique Marchand, dans les restes d’une voiture incendiée à la Dominique, une île des Antilles.

MISE À JOUR (5 décembre 2023)

On en sait de plus en plus sur les circonstances du la mort violente du couple. Un article paru dans Dominica News Online indiquait que trois non-ressortissants et un Dominicain étaient en détention. Par ailleurs, on rapporte que les deux victimes auraient été tuées par balles avant l’incendie de leur voiture.

Parmi les détenus, un couple de ressortissants américains à qui appartient la propriété voisine de celle où Daniel Langlois avait construit un complexe hôtelier écologique et durable. Il semble qu’un conflit entre voisins quant à l’utilisation d’un chemin d’accès au complexe hôtelier pourrait être à l’origine du meurtre.

Né à Jonquière en 1957, Daniel Langlois s’était fait connaître tant dans les domaines de la technologie que des arts lorsqu’il avait fondé, en 1986, la société Softimage, qui produisait un logiciel d’animation 3D avant de la vendre à Microsoft huit ans plus tard pour quelque 200 millions de dollars.

Le logiciel de Softimage a été utilisé dans de nombreuses productions à grand budget telles que Parc jurassique, Titanic ou Le Seigneur des anneaux. La société a en outre été couronnée d’un Oscar en 1997.

L’année suivante, il crée la Fondation Daniel Langlois, qui a pour mission pour mission le support aux recherches artistiques et scientifiques dédiées à l’avancement et à la compréhension de la relation entre les humains et leur environnement naturel et technologique.

En 1999, il fonde le cinéma Ex-Centris, qui fut un haut lieu du cinéma de répertoire. En décembre 2000, il achète le cinéma du Parc et le gère jusqu’en juillet 2006. En 2011, Langlois vend la portion des salles de cinéma du Complexe Ex-Centris au Centre du Cinéma Parallèle Inc.

En 1998, Daniel Langlois et sa fondation fondent l’ONG Resilient Dominica, après le passage de l’ouragan Maria en Dominique le 18 septembre 2017, dans le but de reconstruire et de renforcer la résilience dans les communautés de Soufrière, Scotts Head et Gallion.

Dernièrement, il était impliqué dans des projets de développement durable et écoresponsables tel que le projet hôtelier écologique et autosuffisant Coulibri Ridge en Dominique.

Récipiendaire de nombreuses distinctions, Daniel Langlois détenait des doctorats honoris causa des universités de Sherbrooke, McGill, Concordia, UQÀM et d’Ottawa. Il était également Chevalier de l’Ordre national du Québec et Officier de l’Ordre du Canada. Plus tôt cette année, il avait reçu le prix du service méritoire du Commonwealth de la Dominique.

Dans un communiqué annonçant leur décès, Coulibri Ridge a déclaré : « Daniel et Dominique ont été des pionniers à bien des égards, plus récemment en tant que fondateurs et exploitants du Coulibri Ridge Resort. Leur engagement envers le développement durable a établi une norme dans l’industrie touristique, et leur passion pour l’environnement et pour aider les autres a touché la vie de nombreuses personnes qui ont vécu la magie de Coulibri Ridge. Leur héritage continuera de perdurer grâce aux efforts de la Fondation Daniel Langlois, du Resilient Dominica Project et de la Humane Society of Dominica. »