Décès de Jean de Grandpré, pionnier des télécommunications

On apprenait hier le décès de Jean de Grandpré, survenu le weekend dernier à l’âge vénérable de 100 ans. Réel pionnier du monde des télécommunications au Canada, Il a joué un rôle majeur dans la création de Bell Canada Entreprises (BCE) Il était par ailleurs un leader important du milieu des affaires.

Arrivé chez Bell en 1966 comme chef du contentieux, Jean de Grandpré s’est hissé au sein de la haute direction de la société jusqu’à être nommé président et chef de la direction ainsi que président du conseil en 1976.

C’est à ce titre qu’il fût un artisan de la fondation de BCE en 1983. À la tête de Bell, il a su faire naviguer l’entreprise à travers une période de changements majeurs tels que l’avènement des services de téléphonie mobile, les débuts de l’utilisation généralisée de la fibre optique ou encore la prolifération des ordinateurs personnels.

M. de Grandpré était réputé pour son mentorat auprès des futurs leaders de Bell. Il disait souvent que « ce sont les gens qui font l’entreprise ». Compagnon de l’Ordre du Canada il était en outre chancelier émérite de l’Université McGill, membre à vie de l’Association du Barreau canadien et membre du Barreau du Québec. Sa vie et son oeuvre sont racontées dans un biographie intitulée L’héritage d’un géant, publiée en 2019.

« Je suis attristé par le décès de M. de Grandpré qui était un grand modèle et une source d’inspiration pour moi et pour beaucoup d’entre nous dans l’industrie des télécommunications », a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE et de Bell. « Au nom de toute l’équipe de Bell, je présente nos plus sincères condoléances à la famille de M. de Grandpré, à ses amis et à tous ceux qui ont eu le grand privilège de le connaître. »