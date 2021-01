La migration infonuagique encore difficile pour plusieurs entreprises

Marie Pâris - 06/01/2021

Trente-quatre pour cent des entreprises canadiennes pensent qu’elles obtiennent la pleine valeur prévue de leurs investissements dans l’infonuagique, par rapport à 37 % des entreprises à l’échelle mondiale, indique le dernier rapport d’Accenture, mené auprès de professionnels des affaires et des technologies de l’information (TI).

Un peu plus de la moitié des dirigeants canadiens se disent très satisfaits de leurs résultats infonuagiques, contre 45 % dans le monde. En outre, seulement 18 % des entreprises canadiennes sont tout à fait convaincues que leurs initiatives en matière de migration infonuagique produiront la valeur attendue.

Les entreprises ayant pleinement embrassé l’infonuagique ont obtenu de meilleurs résultats : à l’échelle mondiale, 46 % des plus grands adoptants ont indiqué avoir obtenu de tous les avantages prévus du nuage, comparativement à 36% des adoptants modérés et à 28 % des adoptants timides. Toujours selon le rapport, 95 % des dirigeants d’entreprise considèrent maintenant le nuage comme un moyen d’atténuer l’incertitude économique et de réduire les risques, et 90 % comme une composante essentielle de leur stratégie visant à atteindre leurs objectifs de durabilité.

La recherche examine également les éléments qui pourraient empêcher les entreprises de faire avancer leur stratégie infonuagique et d’atteindre leurs objectifs. Les risques liés à la sécurité et à la conformité sont le plus souvent cités (53 %) comme obstacle perçu, suivis de la complexité des changements opérationnels (44 %) et des contraintes d’implantation au sein d’infrastructures plus anciennes (36 %).

Enfin, les PDG ont une perspective et des préoccupations différentes de celles de leurs cadres supérieurs et hauts dirigeants : 54 % d’entre eux ont entièrement confiance en la capacité de leur organisation à atteindre ses objectifs infonuagiques à la valeur attendue et dans les délais prévus, par rapport à 34 % des chefs de l’information et à seulement 28 % des directeurs financiers.

Tags: Accenture