Les connexions Wi-Fi WEP et TKIP seront bloquées dans Windows 11

Tom Li - 22/02/2022

Les connexions Wi-Fi à des réseaux qui fonctionnent avec d’anciens protocoles de sécurité WEP et TKIP seront bientôt bloquées dans Windows 11, selon un billet de blogue publié par Microsoft le 16 février.

« TKIP et WEP sont des normes de sécurité obsolètes et Windows 11 n’autorisera plus les connexions de ces types à partir de cette version [Windows 11 Insider Preview Build 22557]. Contactez votre administrateur réseau ou mettez à jour votre routeur pour qu’il prenne en charge au moins WPA2 (WPA3 étant la norme actuelle) », a affirmé Microsoft.

Microsoft déconseillait déjà WEP et TKIP depuis 2019. Accéder à des réseaux avec ces protocoles déclenchait jusqu’à maintenant un message d’avertissement, mais Windows autorisait encore la connexion. Ce ne sera plus le cas avec la version 11. Windows 11 rejettera la connexion s’il détecte un protocole obsolète.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

Adaptation et traduction vers le français par Dominique Lemoine

