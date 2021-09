Microsoft adapte Windows 11 au nouveau normal

Dominique Lemoine - 02/09/2021

Microsoft affirme avoir pensé son système d’exploitation Windows 11 de manière à faciliter les connexions avec les autres, ainsi qu’à procurer des sensations de calme et de sérénité au travail.

La version 11 du système d’exploitation Windows développé et commercialisé par Microsoft sera disponible le 5 octobre 2021. Certains ordinateurs personnels munis de Windows 10 éligibles pourront dès lors être mis à jour. Les ordinateurs munis de Windows 11 commenceront aussi à être disponibles pour achat.

Selon Microsoft, Windows 11 « est le système d’exploitation pour le travail hybride », alors que « l’ordinateur continue de jouer un rôle plus central dans nos vies plus que jamais ».

En conséquence, Microsoft affirme que la fonction clavardage de son application de communication Teams a été intégrée à la barre des tâches de la version la plus récente du système Windows afin de procurer une manière plus rapide de se connecter aux autres.

Microsoft soutient aussi avoir développé une interface et des sons pour la version la plus récente de Windows de manière à ce qu’ils « procurent des sensations de calme et de sérénité ».

De plus, le menu démarrer de l’interface, en tant que point de départ habituel du travail, montrera aux utilisateurs les plus récents fichiers sur lesquels ils ont travaillé, et ce, même si le travail a été fait sur un autre appareil, grâce aux capacités de l’infonuagique et des services sur abonnement Microsoft 365.

Microsoft ajoute prévoir maintenir son assistance et ses mises à jour pour Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025.

Tags: infonuagique