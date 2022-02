Mise à jour Google Cloud pour transformer de vieux Mac et PC en ordinateurs Chromebook

Dominique Lemoine - 16/02/2022

La version Flex du système d’exploitation Chrome OS doit permettre de prolonger la durée de vie des ordinateurs des organisations.

Des ordinateurs Mac et PC peuvent désormais être mis à jour avec un accès anticipé au système d’exploitation infonuagique Chrome OS Flex, selon un communiqué émis hier par Google Cloud.

Selon le directeur des produits pour les entreprises et pour le secteur de l’éducation chez Google, Thomas Riedl, Chrome OS Flex peut dorénavant être utilisé « pour optimiser la durée de vie » des appareils déjà en usage dans les entreprises et les organisations.

« Plutôt que de vous débarrasser des PC et des Mac vieillissants, rafraîchissez-les avec un système d’exploitation moderne et rapide afin de réduire les déchets électroniques », propose ainsi Google Cloud aux entreprises et aux organisations.

L’entreprise mentionne que Chrome OS Flex a été conçu pour les entreprises et les écoles. Sur leur système d’exploitation d’origine, « la gestion pénible des appareils hérités fait perdre un temps précieux aux employés, aux étudiants et au service informatique », soutient aussi Google Cloud.

