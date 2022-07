Le PDG de Rogers admet que la panne aurait été causée par une opération d’entretien

Lynn Greiner - 10/07/2022

À la suite de la panne majeure de ses services cellulaires, de câbĺodistribution et d’Internet qui a commencé tôt vendredi matin et qui perdure, le président et chef de la direction de Rogers Communications, Tony Staffieri, a publié un nouveau message expliquant ce que l’entreprise croit en être la cause : « une panne du réseau suite à une mise à jour de maintenance de notre réseau central, qui a provoqué un dysfonctionnement de certains de nos routeurs tôt vendredi matin ».

Ironiquement, un problème de maintenance sous la forme d’une mauvaise mise à jour logicielle de l’équipement réseau central avait mis Rogers hors service en avril 2021. À l’époque, le directeur de la technologie de Rogers, Jorge Fernandes, était la personne qui offrait les excuses et les explications.

Cette fois, cependant, compte tenu de l’étendue et de l’ampleur de la panne, c’est le grand patron qui prend directement la parole.

« En tant que PDG, j’assume l’entière responsabilité de veiller à ce que Rogers regagne votre pleine confiance », a-t-il écrit, « et je me concentre sur le plan d’action suivant pour renforcer davantage la résilience de notre réseau :

Restauration complète de tous les services : Bien que cela soit presque terminé, nous continuons à surveiller de près pour assurer la stabilité de notre réseau à mesure que le trafic revient à la normale.

Analyse et recherche des causes exactes : Nos principaux experts techniques et fournisseurs mondiaux continuent leur analyse en profondeur de la cause exacte et d’identifient les étapes pour augmenter la redondance de nos réseaux et systèmes.

Apporter les modifications nécessaires : Nous prendrons toutes les mesures nécessaires et continuerons d’investir massivement dans nos réseaux pour renforcer nos systèmes technologiques, accroître la stabilité du réseau pour nos clients et améliorer nos procédures de test. »

Bien que Staffieri ait affirmé que les services ont été rétablis, de nombreux rapports entre autres sur Twitter le démentent, des clients se plaignant que certains ou tous leurs services ne fonctionnent toujours pas, ou ne fonctionnent que par intermittence.

Les clients reçoivent un crédit

Staffieri a également annoncé : « Nous créditerons de manière proactive tous les clients automatiquement pour la panne d’hier. Ce crédit sera automatiquement appliqué à votre compte et aucune action n’est requise de votre part. » (Nous insistons sur ce dernier élément; les escrocs auraient déjà contacté des clients de Rogers en affirmant qu’ils doivent fournir des informations pour obtenir le crédit.)

En conclusion, il a déclaré : « Nous vous avons laissé tomber hier. Vous avez mon engagement personnel que nous pouvons faire mieux et ferons mieux. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, un publication soeur de Direction informatique.

