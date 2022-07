Rogers présente des excuses après une panne majeure

Tom Li - 09/07/2022

Rogers Communications s’est excusée publiquement après qu’une panne majeure de son réseau ait laissé des millions d’utilisateurs et d’entreprises canadiens sans services Internet et mobiles le 8 juillet.

Les services ont commencé à se rétablir lentement vers 21h30 HAE.

« Je tiens à m’excuser sincèrement pour cette interruption de service et l’impact qu’elle a sur les gens d’un océan à l’autre », a déclaré Tony Staffieri, chef de la direction de Rogers, dans une lettre.

Les excuses sont venues plus de 15 heures après le début de la panne à 5 h HAE. Tout au long de la journée, les liens de communication ont été impactées dans des agences gouvernementales, des services d’urgence, des entreprises, des institutions financières et, bien sûr, pour les travailleurs à distance.

De plus, les fournisseurs de services de communication régionaux qui utilisent le réseau de Rogers pour fournir des services ont également été touchés. La société ontarienne TekSavvy a signalé que ses services Internet étaient en panne en Ontario et au Québec.

Pendant ce temps, tout se passait bien chez Bell et Telus. Mais Telus a prévenu que certains utilisateurs en Ontario pourraient connaître des débits de données plus lents que la normale en raison de l’utilisation accrue par ceux qui n’ont pas accès au service Internet à domicile.

Dans sa lettre, Staffieri a déclaré que l’entreprise s’efforçait de « comprendre pleinement la cause de cette panne » et de s’assurer que cela ne se reproduise plus.

Staffieri a également réitéré l’engagement de Rogers à appliquer un crédit à ses clients, une promesse publiée dans une mise à jour pendant la panne.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, un publication soeur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois

