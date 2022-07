Le réseau Rogers en panne partout au Canada

Tom Li - 08/07/2022

Rogers Communications connaît présentement une panne de réseau partout au Canada.

« Une panne a un impact sur les services sans fil et résidentiels. L’assistance par téléphone et par clavardage est également affectée. Nous nous efforçons de rétablir le service le plus rapidement possible », peut-on lire dans un avis sur la page d’assistance de Rogers.

Selon Downdetector, plus de 20 000 rapports de problèmes ont été générés à partir d’environ 5 heures du matin HNE.

Les régions les plus touchées sont celles de Montréal, Ottawa, Toronto et Winnipeg.

L’entreprise de télécommunications n’a toujours pas fourni d’explication pour la panne. Vers 9h – plus de 4 heures après son début – Rogers a seulement confirmé la panne via son compte Twitter de service à la clientèle.

La marque de services mobiles Fido, un filiale de Rogers, indique également plus de 10 000 pannes sur le site Downdetector.

Le service de police de Toronto constate également un ralentissement de ses opérations en raison de la panne.

En réponse à une demande d’un client sur Twitter, TD Canada Trust a déclaré que le virement électronique Interac était en panne en raison de la panne et que toutes les banques étaient touchées.

Un porte-parole de Bell a confirmé à IT World Canada que ses services fonctionnent normalement.

Telus a déclaré sur Twitter qu’elle « connaît des temps d’attente plus élevés que prévu » en raison d’un « problème de réseau concurrent ».

L’entreprise ontarienne TekSavvy, un fournisseur de services Internet régional qui offre une partie de ses services à l’aide du réseau de Rogers, a également signalé que ses réseaux sont en panne en Ontario et au Québec.

Global News a rapporté que le « Center for Cyber Security » a contacté Rogers et « a offert de l’aide, au cas où ils en auraient besoin ».

« Cette panne démontre certainement un certain nombre de défis auxquels les entreprises doivent faire face », a déclaré Ed Dubrovsky, directeur général de Cypfer, une société de conseil en rétablissement après incident basée à Toronto.

« Les grands fournisseurs de services de communication ne sont pas à l’abri des cyberattaques ou des défaillances des infrastructures technologiques critiques », a-t-il souligné. « La monnaie numérique est particulièrement vulnérable aux défaillances qui peuvent avoir un impact sur la capacité de traiter les paiements numériques. »

« Une main-d’œuvre de plus en plus souvent en télétravail dépend d’une infrastructure limitée généralement à un seul fournisseur », prévient-il, « de sorte que les organisations peuvent subir l’impact de vastes de groupes d’employés affectés. »

Cet article sera mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois

