Panne de Teams et de divers services intégrés de Microsoft mercredi soir

Les produits infonuagiques de Microsoft avec intégration de Teams ont subi une panne mercredi soir et tôt jeudi matin, heure de l’Est, selon un rapport du service d’ information Bleeping Computer, perturbant les clients de l’hémisphère sud, d’Europe et d’Asie. Cela a été attribué à ce que Microsoft a déclaré sur son fil d’état Twitter comme une connexion à un service de stockage interne interrompue.

We’ve received reports of users being unable to access Microsoft Teams or leverage any features. We’re investigating the issue and further updates can be found in your Service Health Dashboard via TM402718.

