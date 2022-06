Cisco met le nuage en évidence au Cisco Live

Lynn Greiner - 30/06/2022

Cisco Live, l’événement phare annuel de Cisco, est présenté en mode hybride cette année, avec 16 000 participants sur place ainsi qu’un public mondial en ligne. Et, à juste titre, l’accent était mis sur le nuage.

Le PDG de Cisco, Chuck Robbins, a lancé la conférence en réitérant les quatre priorités – réinventer les applications, alimenter le travail hybride, sécuriser l’entreprise et transformer l’infrastructure – qu’il avait mentionnées pour la première fois avant la pandémie.

« Alors que nous entrions dans la pandémie, l’une des choses dont j’étais incertain était de savoir comment nous continuerions à innover et à proposer de nouvelles technologies et de nouveaux produits alors que tout le monde est assis dans son bureau à domicile ? Comment ça va fonctionner ? Et je suis sûr que beaucoup d’entre vous se posaient la même question », a-t-il déclaré. « Et ironiquement, je pense que l’équipe a en fait accéléré l’innovation qu’elle a apportée. Et cette semaine, nous annonçons beaucoup d’innovations sur lesquelles les équipes ont travaillé au cours des 3, 6, 9, 12 derniers mois, peut-être même plus longtemps, et j’espère que vous serez enthousiasmés. »

Les annonces couvraient les quatre domaines prioritaires, ainsi qu’un domaine supplémentaire qui englobe tout ce que fait l’entreprise.

« Alors que nous réfléchissons à ce sur quoi nous devrions travailler ensemble, il y a quelques domaines que nous croyons être super importants », a déclaré Robbins. « Et je suppose que la première avec laquelle vous ne seriez pas en désaccord, c’est-à-dire que nous devons simplifier les choses que nous faisons avec vous. »

Le nuage joue un rôle majeur dans ces efforts. Cisco a annoncé une expérience unifiée sur ses portefeuilles Meraki et Catalyst, y compris les nouveaux appareils sans fil Catalyst, qui permettront aux administrateurs de surveiller et de gérer les deux gammes de produits dans un seul tableau de bord Meraki. Au début, la sélection de produits sera limitée – les commutateurs Catalyst 9300 étant les premiers de la gamme à en bénéficier – mais l’offre s’élargira au fil du temps.

La société a également annoncé Cisco Nexus Cloud, une plate-forme gérée dans le nuage fournie en tant que service conçue pour le déploiement, la gestion et l’exploitation de la mise en réseau dans le nuage. Optimisé par Cisco Intersight, Cisco Nexus Cloud étendra la capacité des clients à gérer les environnements de nuage public, de nuage privé et d’informatique de périphérie de toute taille ou échelle. Sa disponibilité est prévue pour l’automne 2022.

Un nouveau produit de la gamme ThousandEyes, ThousandEyes WAN Insights, prédira et optimisera de manière proactive les performances WAN. La société affirme qu’il s’agit de la première étape vers la concrétisation de la vision Cisco Predictive Networks, qui permet à l’informatique d’entreprise de passer d’un réseau réactif à un réseau préventif, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de garantir l’expérience des applications. Cisco a déclaré qu’il sera initialement disponible pour les clients Cisco SD-WAN et qu’il arrivera « bientôt ».

AppDynamics Cloud met en corrélation les données de télémétrie de n’importe quel environnement infonuagique à grande échelle. Il exploite l’observabilité intrinsèque du nuage pour résoudre les problèmes de performances des applications avec des actions basées sur le contexte d’affaires et les informations. S’il détecte un problème de réseau, il peut rediriger le trafic pour le contourner, afin de maintenir les performances de l’application. Il sera disponible à partir du 28 juin.

Pour les développeurs, les applications Panoptica et Calisti de Cisco sont les derniers ajouts à la suite d’outils infonuagiques natifs de Cisco, axés sur l’API, pour des cycles de développement d’applications plus rapides. Les deux sont des composants gratuits d’une nouvelle classe de solutions open source et API de Cisco.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur le site IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

